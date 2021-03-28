多個國際品牌因關注新疆人權問題暫停採用新疆棉花，惹來中國官方及民間抵制，不過不少外國品牌繼續堅決捍衞人權。意大利服裝品牌Benetton和OVS就宣佈，由於新疆棉生產過程涉強迫勞動，旗下產品將不再使用新疆棉。

OVS透過官網發公告指，決定響應國際勞工組織的清潔成衣運動（Clean Clothes Campaign），暫停在產品使用新疆棉，藉此呼籲中國政府及中企立刻停此強制勞動或迫害新疆維吾爾族人。報道指OVS是意大利最大成衣零售商，佔全國成衣零售市場的5％，逾千間零售店遍佈全球35個國家。

在全球擁有逾5000間零售店的知名意牌Benetton亦在官網宣佈，中國新疆與烏茲別克生產的棉花因涉用童工和強迫勞動，旗下所有產品不會使用來自這些地區的棉花。

Benetton曾多次聲援國際人權事件，本月更曾宣佈停止向緬甸成衣商下訂單，以抗議軍方血腥鎮壓示威者。

國際勞工組織籲歐盟實施經濟制裁

歐盟自1989年天安門事件對中國實施武器禁運以來，相隔32年後再一次向中國實施制裁。報道引述清潔成衣運動研究員魯克堤（Deborah Lucchetti）指，停用新疆棉對捍衞維族人人權意義重大，歐盟願跨出一步就維族人問題向中國實施制裁，若在政治領域上不再膽怯，經濟領域亦不該再找藉口。

魯克堤表示，跨國時裝企業影響力強大，希望透過意大利品牌的聯署，讓更多國際服飾公司意識到中國84%棉花是強迫新疆維族勞動的產物。他指國際品牌應秉持聯合國工商企業與人權指導原則（UNGPs），盡快停用新疆棉，以呼籲中國政府尊重少數民族人權。

法國國際廣播電台

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