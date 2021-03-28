緬甸軍警鎮壓反政變示威者的力度越來越大之際，美國與11個盟國的高級軍方將領將發表聯合聲明，譴責緬甸軍警使用致命武力對付示威，指緬甸軍隊已經失去人民信任。

美國聯同澳洲、加拿大、丹麥、德國、希臘、意大利、日本、荷蘭、新西蘭、南韓、英國的國防部高官發表聯合聲明，當中寫道：「身為國防部高官，我們譴責緬甸國防軍及相關安全部門使用致命武力對付手無寸鐵人民」。

美國與歐亞國家的軍方將領發表聯合聲明實屬罕見。不過，上述國家的外交官已讉責緬甸軍方的血腥暴行，「軍頭」的聲明象徵意義大於一切，而緬甸軍方亦懶理外界批評。

聲明沒有明確譴責政變，指「專業的軍隊須遵從國際行為標準，保護他們服務人民，不是傷害他們」，敦促「緬甸軍方停止暴力行為，以挽回人民因其所作所為而對其失去的尊重與信任」。

俄派副訪長出席緬閱兵禮

美歐制裁雖然增加軍政府壓力，但緬甸軍方將領似乎得到中俄支持。兩國在聯合國安理會運用否決權，阻撓任何針對緬甸的行動。俄羅斯副國防部長福明（Alexander Fomin）周六更出席緬甸國軍節閱兵。

外交官員表示，雖然俄羅斯、中國、印度、巴基斯坦、孟加拉、越南、老撾、泰國都有派代表出席閱兵，但派出部長級人馬赴會的則只有俄羅斯。

路透社

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