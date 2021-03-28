《日經亞洲評論》報道，日本將仿傚中國、歐盟及其他國家推出電子疫苗護照，為往後恢復國際旅遊做準備。

報道指，日本政府正研究把疫苗護照安裝在一個應用程式，程式將於下月推出，可以展示陰性檢測證明，有關資料將會連接最新系統，追蹤政府的疫苗接種進度。疫苗護照可經手機應用程式操作，符合國際標準，讓旅客可在登機或入住酒店時提供證明。

除了針對外遊的日本國民，應用程式也針對逗留日本及返回原居地的外國人士，在制訂疫苗護照標準方面，當局會參考歐盟及世界經濟論壇的「共同通行證」（CommonPass）。

不適用本土旅遊免造成歧視

日本政府對國內旅遊使用疫苗護照保持審慎，厚生勞動大臣田村憲久稱，有關文件會造成歧視和偏見，故政府無意在振興本土旅遊計劃「Go To Travel」使用疫苗護照。

路透社／日本《日經亞洲評論》

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