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皇室鬥法｜梅根父登門訪奧花雲費轉交親筆信 冀受專訪澄清父女決裂前因後果

1小時前
馬克爾（右）近日登門訪奧花雲費並留下信件希望接受訪問。（互聯網）

英國哈里王子的夫人梅根早前接受名嘴奧花雲費專訪，引發連場是非。梅根的父親馬克爾（Thomas Markle）周四也登門拜訪奧花雲費並向她交上親筆信，希望接受她訪問大談父女情破裂的前因後果。

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馬克爾周四駕車抵達奧花雲費在加州的豪宅，向保安遞交親筆信，請對方轉交奧花雲費。據報信中內容是希望奧花雲費訪問他，讓他由其角度講述與梅根決裂經過。梅根此前在奧花雲費的專訪中，曾形容2018年馬克爾與狗仔隊「夾新聞」一事背叛她。

早在去年1月馬克爾已對外表示正寫信給奧花雲費，揚言要為自己製造發聲機會，但一直沒有成事。馬克爾的友人稱，馬克爾看過梅根的訪問後，認為他應要獲得機會澄清，因此去信奧花雲費。不過英國《太陽報》指奧花雲費未必有興趣了解馬克爾的故事版本。

馬克爾在哈里梅根專訪播出後，亦曾批評哈里自以為是，並否認英國皇室皇族歧視。當時馬克爾重提哈里早年穿納粹軍裝，以及參加裸體派對的醜聞，強調自己雖然有錯，但從沒犯過像哈里般的錯，又稱只要梅根需要，他願意隨時陪在梅根身邊。

英國《每日鏡報》/英國《太陽報》

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