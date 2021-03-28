美國國務卿布林肯（Antony Blinken）暗示，拜登政府不會因為北京處理武漢肺炎疫情的方式而懲罰中國，而會強調為防範未來疫情作準備的重要性。

布林肯上周到比利時布魯塞爾與北約和歐盟成員會面期間，接受美國有線新聞網絡（CNN）節目「State of the Union」訪問。他雖然認為有必要「為過去問責」，亦也呼應其他拜登政府官員說法，要求北京對2019年疫情爆發始末開誠佈公，但他強調，拜登政府有必要着眼於為未來建構更強健的系統。

報道指出，布林肯這番說法，與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和前總統特朗普的政府針對相關議題採取的強硬措詞大不同。蓬佩奧和一些特朗普政府官員稱武肺是「中國病毒」，並要求懲罰中國。

布林肯說：「我認為對我們來說，雖然這次疫情未過，但我們須確保我們盡一切努力防止另一場大流行，至少確保未來若有事發生，我們能更有效地減少破壞。」

「北京顯然協助撰寫疫情源頭調查報告」

布林肯告訴CNN，要防患於未然，重點是「確保存在一個包括世界衞生組織（WTO）在內的系統，在大流行一爆發就公開透明、分享資訊、讓國際專家參與其中」。

世衞即將公佈的疫情源頭調查報告，布林肯對調查方法和報告撰寫過程表達疑慮，原因包括「北京顯然協助撰寫報告」。前往中國武漢調查疫情源頭的世衞專家小組曾表示，他們無法取得關於武肺的原始資料。不過布林肯也說：「我們再看報告怎麼寫。」

談到中國，布林肯表示，美中關係具有多面向，包括敵對、競爭和合作等方面。他強調美國要與盟友攜手合作應對中國帶來的挑戰。

美國有線新聞網絡

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !