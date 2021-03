世界衞生組織與中國進行有關武漢肺炎源頭的聯合報告,疑因中國阻撓遲遲未能正式公佈。美聯社取得報告最新版本,當中指出武肺病毒十分可能是由蝙蝠透過其他動物傳人,至於病毒從實驗室外洩則是「極不可能」,今次草稿中,研究員列出武肺病毒出現的4種可能性,但除了實驗室外洩的假設外,其餘報告都詳細列出作進一步研究的建議方向。

報告指最可能經第二種動物傳染

美聯社周一取得可能是報告最終版本的草稿,但未肯定正式公佈前會否再作更改。團隊認為,病毒「十分可能至可能」(likely to very likely)是經第二種動物傳染;經由蝙蝠傳染給人類是「可能」(likely);「冷藏」食物傳人是「有機會但不太可能」(possible but not likely);實驗室洩漏則是「極不可能」(extremely unlikely)。

雖然蝙蝠身上找到近似武肺的病毒,但報告指「蝙蝠病毒與武肺病毒的進化距離預計要數十年,故兩者缺乏關連」,在穿山甲身上找到高度相似的病毒,而貂和貓容易感染武肺病毒,表明牠們可能是病毒攜帶者。

未能總結是否起源華南海鮮市場

報道又指,世衞調查報告的發佈日期已多次延誤,令外界質疑中國是否試圖左右結果。報告主要是基於世衞專家1月中旬至2月中旬到訪武漢的行程所得而寫,當中未總結武肺是否起源於武漢的華南海鮮市場,僅指可能在更早時間已出現輕微個案而未被發現,「故此未能對華南海鮮市場是爆發起源地有確切定論,或者市場如何有感染」。

對於中國在進口冷藏食物包裝上發現病毒,報告指冷藏食物的傳播病毒風險不及人傳人,懷疑這是否足以造成爆發。

領導前往武漢調查的世衞專家安巴雷克(Peter Ben Embarek)上周表示,報告已經完成,目前正在事實核查及翻譯,「我期望在未來數天,整個過程會完成,我們將能夠公開發佈」。

美聯社

