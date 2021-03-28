台灣長榮海運巨型貨輪「長賜號」在蘇彝士運河擱淺六天，導致運河交通癱瘓，到周日仍未能脫困。兩艘拖船將會到場增援，聯同現場至少10艘拖船，準備在有利時機拖動「長賜號」。

由於當局認為拖船力量未夠充足，取消周日的救船嘗試，計劃趁周一潮漲再嘗試幫貨輸脫淺。

同時，挖泥船繼續挖走船底沙泥，至今已已清理2.7萬立方米泥沙，挖掘深度達18米，工作人員又正挖掘運河東壁，試圖令撞向河堤的貨輪球狀船頭脫困。「長賜號」技術管理兼海事服務商Bernhard Schulte周日表示，更多挖掘儀器周二前會運到，以便挖掘河床。

不過，埃及前海軍上將班納（Ihab Talatt el Bannane）警告，事發地點多石難掘，挖到一個程度就要停，以免泥土塌向船身。

船舶報《Lloyd’s List》編輯米德（Richard Meade）周日表示，接近救船行動的消息人士說，對貨輪未來24至48小時脫困表示樂觀。

另外，各方面盡量避免吊走船上貨櫃，因為那需要起重機之類的儀器，運送需時，只會拖長危機。德國安聯保險（Allianz）周五發表的研究指，運河交通癱瘓，全球貿易每周損失60億到100億美元（468億至780億港元）。

運河管理局局長拉比周六指強風並非貨輪擱淺唯一原因，不排除人為或技術失誤。Bernhard Schulte重申初步調查排除機件或引擎故障，卻指至少一項初步報告暗示事發時貨輪曾經停電。

敍利亞實行燃料配給

「塞船」使得全球供應鏈受阻，影響陸續浮現。敍利亞大馬士革（Damascus）當局周日表示，埃及蘇彝士運河的航道因「長賜輪」擱淺而受阻，導致運往敘利亞的燃料被耽擱，當局正在實行燃料「配給」。

敍利亞石油部周日表示，這次航運中斷「衝擊敍利亞的石油進口，拖慢燃料和石油產品（從敍利亞政權盟國伊朗）運抵的速度」。

石油部的聲明表示，為確保烘焙坊和醫院等必需服務不中斷，石油部正在「就可用的石油產品實行配給」，等待問題解決。

敍利亞自2011年起陷入內戰，現正面臨嚴重經濟危機，在燃料短缺的情況下，當局3月中已宣佈把汽油價格調漲逾50%。

美聯社／中央社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !