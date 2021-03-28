臨近復活節，印尼南蘇拉威西省首府望加錫一所天主教堂外發生自殺式炸彈襲擊，兩名施襲者當場死亡，至少20人受傷。早前當局已收情報指宗教場所或會受襲。警方表示，其中一名自殺式炸彈襲擊者來自親伊斯蘭國極端組織「神權游擊隊」（JAD）。

遇襲地點為位於望加錫的耶穌聖心大教堂，據當地警方說，昨日上午10時28分左右，襲擊者試圖開電單車進入教堂範圍，被保安阻止，兩名襲擊者於是引爆身上炸彈，當場死亡，至少五名教堂職員和四名教友受傷送院，後來傷者人數增至20人。從現場影片可見襲擊者乘坐的電單車被燒毀，四周還有殘肢，另教堂大門和附近停泊的多輛交通工具亦受損。

兩施襲者當場死亡

據在現場主持彌撒的神父圖拉克（Wilhelmus Tulak）說，事發時彌撒剛要結束，第一批教友正步出教堂，而昨日是聖枝主日，即復活節前聖周之始，參與彌撒的信眾頗多；突然有兩名電單車手駛至，保安見二人形迹可疑，不讓他們進去，他們先後引爆身上炸彈，在大閘附近當場死亡，爆炸傷及一些教堂職員和教友。

事發後，出事教堂和區域周邊道路封鎖，附近的人亦已撤離。印尼反恐機構已定性事件為恐怖主義活動。

印尼國家警察總長帕拉波沃稱，其中一名自殺式炸彈襲擊者，來自親伊斯蘭國極端組織「神權游擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah，JAD）。該組織成員前年1月，被指與菲律賓霍洛島教堂爆炸案有關。

印尼總統維多多在網上廣播「強烈譴責這種恐怖襲擊，已責成警務署長徹查事件」；宗教部長夸馬斯亦說襲擊案令人髮指，破壞市民寧靜的社交生活，促警方馬上揪出幕後黑手。

中國駐印尼大使館和台灣泗水辦事處均未收到公民傷亡報告，其中台灣代表呼籲正在印尼商旅活動的國人提高警覺，維護自身安全。

印尼是全球穆斯林人口最多的國家，天主教堂常成為當地極端伊斯蘭分子的襲擊目標；最嚴重一次是2018年，恐怖分子在周日連續襲擊東爪哇泗水市三間教堂，連襲擊者在內近30人死亡，包括施襲者兩名女兒。

路透社/法新社/中央社

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