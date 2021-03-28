伊斯蘭武裝分子攻擊非洲東南部國家莫桑比克北部德爾加杜角省（Cabo Delgado）天然氣重鎮帕爾馬鎮（Palma）五天後，政府終於開腔，說事件中有幾十人死亡，其中七人逃離出酒店時遭遇伏擊身亡。美聯社報道，仍有幾十名外籍能源業工人生死未卜。

約100名疑屬「伊斯蘭國」（IS）相關組織的武裝分子，上周三攻擊蘊藏豐富天然氣的帕爾馬，包括來自南非、英國、法國工人在內的近200人躲進Amarula Palma酒店。他們周五試圖逃離酒店，分17部車開往海灘，其間遭遇伏擊。最終只有七部車抵達海灘，其餘10部車下落不明。

「人權觀察」引述當地居民表示，帕爾馬滿地屍骸，槍聲不斷，居民忙於逃命。

一艘載着過千名逃難者的船，周日由帕爾馬抵達彭巴，船上載着包括法國石油集團道達爾（Total）的非必要員工及帕爾馬居民。

國防部發言人薩蘭加（Omar Saranga）周日表示，數十名死者包括外國人，但沒有交代人數和國籍。他表示，政府軍正在多處與叛軍戰鬥，以奪回帕爾馬控制權。

與此同時，南非證實一名公民在事件中死亡。南非女子諾克斯（Meryl Knox）說，其子阿德里安（Adrian Nel）遇伏身亡，丈夫及另一兒子帶同阿德里安屍體躲進叢林，翌晨安全逃到德爾加杜角省首府彭巴（Pemba）。

英國《泰晤士報》報道，多名英國承包商捲入事件，一人死亡多人失蹤，有人可能被武裝分子脅持。

帕爾馬距離法國石油集團道達爾（Total）有份投資興建的液態天然氣廠工地約10公里。由於當地武裝分子發動襲擊，工地1月宣佈停工，上周三宣佈逐漸復工，但數小時後武裝分子就突襲帕爾馬，工程被迫再度暫停。

法新社／美聯社／路透社

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