巴西總統博爾索納羅去年暗指一名女記者以性服務換取自己的負面消息，法院前日要求他向女方賠償兩萬巴西里拉（約2.7萬港元）。

暗示性服務換黑材料

前年1月上台的博爾索納羅對批評其政府的記者有敵意，去年公開指《聖保羅頁報》得獎女記者坎波斯．梅洛（Patricia Campos Mello）「會以任何代價得到針對他的獨家內幕」，暗指她向消息人士提供性服務，換取他的負面消息。坎波斯·梅洛去年2月展開法律行動。

法新社前日得到聖保羅法院本月16日裁決的法庭文件，法官指博爾索納羅言論損害記者名譽，要他向坎波斯·梅洛賠償兩萬巴西里拉。博爾索納羅可上訴。坎波斯·梅洛在Twitter發文，形容法官的決定是「所有女性的勝利」，而反對騷擾新聞工作者組織則認為，今次裁決是標誌巴西女記者和專業新聞從業員的重要日子。

坎波斯·梅洛在2018年巴西總統選舉期間，曾針對一個在通訊應用程式WhatsApp詆毀博爾索納羅政敵的組織撰寫多篇調查報道。博爾索納羅兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）去年5月在一段YouTube影片，指稱坎波斯·梅洛透過嘗試色誘以獲取其父親的負面消息。坎波斯·梅洛在今年1月的相關官司勝訴，獲三萬巴西里拉（約四萬港元）賠償。

英國廣播公司/法新社