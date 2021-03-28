美國科技公司女企業家阿庫里（Jennifer Arcuri）大爆與英國首相約翰遜曾維持4年的一段婚外情，她向英媒細訴二人熱戀細節，首次約會對方就問她借錢買酒，又在街上向她索吻。高峯期二人每周幽會一次，她曾寄出多張裸露上身艷照，更不諱言「我愛他、我戀慕他」。但兩人情事公開後，約翰遜涉嫌公器私用，利用公帑優待阿庫里而要接受調查。

阿庫里與約翰遜的婚外情由2012年維持至2016年，她形容兩人「身與心都受吸引」，除了性愛，兩人喜歡交流英國大文豪莎士比亞作品，她手機裏約翰遜的代號是「亞歷山大大帝」。她又指初次幽會時，約翰遜對她「愛不釋手」。

見識到約翰遜「真正魔法」

她跟約翰遜2011年初見時還只是一名商科學生，約翰遜當時是倫敦市長，與妻子育有4名孩子。他出席一個活動致辭，她回憶當時情景︰「他踏進房間，頭髮散亂，那是我初次見識到約翰遜的真正魔法，他把房間內的人變成一群尖叫的女學生。」

數個月後，她為約翰遜競逐連任倫敦市長助選，在巡迴拉票的「約翰遜巴士」上再遇，對方亦記得她，隨即交換了電話號碼。阿庫里說：「我們明顯有火花。」她又指約翰遜會在競選活動期間發短訊給她，又會在數米外凝望她。阿庫里其後舉辦科技活動「Innotech」，約翰遜也有出席致辭，在活動舉行前數周，約翰遜邀阿庫里去「喝一杯」。由於短訊頻繁，來電顯示又不能寫「約翰遜」，於是把他的名稱設定為「亞歷山大大帝」。

二人終於相約見面，在倫敦的塔維斯托克酒店（Tavistock Hotel）「私下喝酒」。阿庫里說︰「他遲到了，衣衫不整儀容混亂，他是踏單車來的，還戴着頭盔，我心想『這真是展開約會的美好外表』……他之後說：『可否借我3.1英鎊？』，我心想我是一名學生，要請你喝啤酒，你應該感慚愧。」

飯後在街上索吻

二人交談甚歡，數周後約翰遜再邀她晚餐，「他當着所有人面前擁抱我，感覺十分自然。我們點了紅酒，我吃尼古斯沙律，他吃炸魚薯條，然後又吃光我碟上的東西。他十分直率，說『我不斷想着你，我想跟你約會，我真的喜歡你』。我說『我不是那些跟你逢場作戲的人』。」

約翰遜攻勢凌厲，說阿庫里是他唯一喜愛的美國女人，又在枱下撫摸她的腿，飯後更在街上要求阿庫里親吻她、跟他回家。阿庫里說︰「他大叫『親吻我』，然後我說『市長先生，我不會在街上親吻政客』，他答道『這是我的城市，我不在乎』。」他又跟街上的民眾一起自拍。阿庫里說當時拒絕跟他回家過夜，約翰遜顯得很沮喪，然後氣呼呼地踏單車離開。

出席殘奧開幕儀式前要求歡好

兩人首次上床是在2012年8月29日，這天約翰遜要出席傷殘奧運會的開幕儀式，阿庫里說他卻在如此重要的工作前數小時，跑到她位於倫敦的家要求歡好。阿庫里說他穿着西裝，還別着奧運會的襟章，一場雲雨之後，她說約翰遜依依不捨不願離開，是她把他趕出門，還要為他尋回激情時不知丟到哪兒的襪，「那真是最古怪的經歷了」。

約翰遜與情人幽會後數小時就在電視前亮相，出席殘奧開幕儀式，身邊站着的有安妮公主、威廉王子和妻子凱蒂，而且整個晚上不斷向阿庫里發短訊。

兩人在四年間不斷幽會，她說約翰遜讚美她是「最漂亮的女人，我無法不想你，也愛聽你說話。當然，我愛你的身體、你的容顏、你的胸脯，但你是十分聰明的女子，我很榮幸你的生命中曾經有我。」他們會互傳調情短訊，阿庫里又把性感裸露照傳給他，約翰遜曾讚美其中一張火辣照片「足以令一名主教踢穿一片彩色玻璃」。

到了2016年阿庫里決心結束二人的關係，該年年底她懷孕結婚，「我值得更好的，他只是在一段火熱的婚外情中，因為有趣才愛上我」。

阿庫里與約翰遜的關係曝光後，外界關注約翰遜是否曾以權謀私向阿庫里提供優惠待遇，除了出席阿庫里主辦的一系列活動現身致辭，更給予12.6萬英鎊（135萬港元）公帤贊助費用。大倫敦政府（The Greater London Authority）正調查約翰遜。

英國《星期日鏡報》

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