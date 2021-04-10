武漢肺炎疫情肆虐全球逾一年，多國為抗疫實施封城，有關注殘疾人士專家發表報告，批評政府未注意到殘疾人士在抗疫措施下面對的不同困難和問題。例如一名住在蘇格蘭格拉斯哥郊區小鎮的73歲老翁，出入都要倚靠輪椅代步，但由於寓所的樓梯升降機（stairlift）故障令他無法下樓，結果整整一年被困在家中二樓。他與同樣坐輪椅的未婚妻，更只能隔離樓梯交談。

多名專家包括倫敦衞生及熱帶醫學學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine，LSHTM）殘疾人士研究教授莎士比亞（Thomas Shakespeare）在內，上月在《刺針》（The Lancet）發表文章指，住在格拉斯哥郊區、出生時患有腦癱的伍德沃德（Jim Elder-Woodward）出入都要使用輪椅，需要全天候護理，他本來可在兩層高的寓所內倚靠樓梯升降機上下樓活動，但升降機去年3月底發生故障，碰巧是全英封城前幾天，令他過去一年只能留在二樓活動。

曾是格拉斯哥市議會社會服務前官員的伍德沃德表示，家中的樓梯升降機已經有30年歷史，當他向西鄧巴頓郡市議會（West Dunbartonshire Council）申請更換升降機費用時，議會卻拒絕，強調批准申請必須先到他家中評估環境，但要留待封城令解除後才能進行。

今年初市議會官員終於進行家訪，同意支付更換升降機部份費用，但由於伍德沃德的寓所屬19世紀古老房屋，換升降機需要建築和結構圖則及建築管理許可，程序要花幾個月時間，再加上疫情導致進一步延誤，結果安裝工程延至上月底開始。

西鄧巴頓郡市議會發言人說︰「衞生和社會關懷合作組織（HSCP）在疫情期間要優先照顧最高風險人士，我們在這段期間內與伍德沃德一直保持緊密聯繫，對安裝工程已經開始感到高興。」但伍德沃德在這段真空期，因為沒有升降機，不但生活上大大不便，他本來利用當局的資助加上自己積蓄，僱用了五名兼職私人助理協助他的日常生活及工作，包括從樓下廚房拿食物等，但隨着第一次封城他的兩名助理要自我隔離，另一名助手辭職，只剩下兩個助理照顧他，意味每天有6小時沒有人幫助或陪伴。

「重獲自由」後最想和未婚妻共晉晚餐

他說︰「我的生活完全改變。我以往會出外吃飯、去戲院或劇院，現在我只能在二樓睡床和書房間移動。」他最難過是無法與同樣要使用輪椅的未婚妻會面，其中一位負責照顧伍德沃德的珍妮特（Jeanette Young）說︰「她（伍德沃德未婚妻）住在自己寓所，當她來這裡，兩人只能隔樓梯傾談」。珍妮特坦言由於伍德沃德相當重，自己無法扶他上落樓梯，直至上周日升降機終於安裝完畢，伍德沃德才「重獲自由」，他坦言第一件事最想「和未婚妻共晉晚餐」。

莎士比亞的報告指除了伍德沃德外，不少殘疾人士在英國第一波疫情期間都遇上很多問題，如有失明人士因視力障礙不容易保持社交距離，因而遭到不少尷尬，莎士比亞說「導盲犬不了解社交距離」。他曾接觸的一名失明人士前往郵局，導盲犬直接插隊，使該名失明人被其他排隊人士呼喝。有失明人士還談到因為要保持社交距離，令他無法如以往般觸摸和擁抱別人，「我作為一個盲人，因社交距離而錯過了很多東西」。

有失聰人士或聽覺欠佳者亦談到現在人人戴口罩，他們根本無法與別人說話；那些以往依賴訂購外賣食物的殘疾人士指疫情後多了很多人叫外賣，令他們的用餐選擇及食物抵達時間也大受影響。

報告指疫情導致大部份社會服務暫停，殘疾人士更加依賴家人和其他護理員。一些日間看護中心、藝術項目或戲劇項目之類的設施和活動取消或暫停，經常參加這些活動的伍德沃德指當局在疫情下提供的唯一額外支援，就是15分鐘的視像面談。

有腦癱兒童的家長或監護人亦投訴孩子失去治療教育及社交生活長達一年，莎士比亞說：「腦癱兒童需要言語治療、物理治療，或者失去（發展）的重要時間。」而被診斷患有認知障礙的老人由於疫情被隔離，失去技能和因記憶力喪失問題加劇而引來更多不便。

134國受訪者均批抨政府沒足夠措施保護殘疾人士權利

報告批評當局「就疫情對殘疾人士構成影響的準備不足，令人震驚……在最壞的情况下忽略，在最好情況下才後悔」，並指疫情期間殘疾人士比健全人士經歷高三倍風險，包括出現嚴重武肺症狀或更高死亡風險；殘疾人平均健康水平較差，有更大的機會少了常規保健和康復。

報告又更引用世衞一份調查指殘疾人士通常具有年齡較高、較貧窮、出現併發症和身為女性等因素，而其中三個因素與感染武肺後病情嚴重或死亡風險較高有關連。

人權組織「國際殘疾人聯盟」（International Disability Alliance）一份全球報告亦揭露，來自134個國家的受訪者表示國家決策者「大部份未有採取足夠應對措施保護殘疾人士權利」，受訪人士稱成年人和老年人根本無法獲得緊急醫療協助，而其他人則覺得自己被政府拋棄及困在家中，無法獲得食物、藥品或其他基本用品。

烏干達、尼日利亞、肯雅、孟加拉、印度、坦桑尼亞和秘魯缺乏食物供應比例最高，但幾個高收入國家包括美國、加拿大、法國和比利時的受訪者中，亦有逾25%出現相同情況。

英疫情初期殘疾確診者死亡人數佔總數60%

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）數據顯示，去年1月24日至11月30日期間，殘疾男性確診後死亡率比健全人士高出3.1倍，而殘疾女性則高出3.5倍。ONS的分析還顯示在第一波疫情、即2020年3月至11月之間，殘疾人士在全英人口佔17.2%，但在確診者死亡個案中殘疾人士幾乎佔了60%。

倫敦衞生與熱帶醫學學院國際殘疾證據中心聯席主管庫珀（Hannah Kuper）說，有理由相信殘疾人士在疫情中死亡機會更大，「他們被剝奪生活、變老、超重，在老人院中與照顧者住在一起，難以保持社交距離」。

美國有線新聞網絡

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