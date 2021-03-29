美國新任美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）接受上任後首個專訪，她披露現時沒有計劃取消對中國的關稅，因為要保留手上「可用的籌碼」，等待「時機成熟」時便會跟中國展開貿易談判。

前總統特朗普任內，對中國商品大舉加徵關稅，後來雙方達成貿易協議，仍維持每年對價值約3,700億美元（約2.87萬億港元）的中國商品加徵關稅，約佔對美出口商品總值4分3，中國亦承諾採購美國商品，但目前採購進度遠遠落後於原定目標。

強調沒談判代表會放棄籌碼

早於上月的提名聽證會上，戴琪表明支持利用關稅作為「合法工具」來制衡中國以國家驅動的經濟模式，並會繼續執行貿易協議。她在《華爾街日報》專訪中再次強調，不會立即取消關稅，因為「沒有談判代表會放棄手上籌碼」。

戴琪承認關稅有可能對美國企業及經濟帶來損害，但表明徵收關稅是「為了糾正不平衡和不公平的貿易狀況」。她還透露聽到不少人說「請把這些關稅取消」，不過她警告突然取消，反而會損害經濟，除非各方已經過妥善溝通及調整。

先聯絡盟友 後跟中國談判

根據中美貿易協議，美國貿易代表每六個月便要跟中國副總理劉鶴會面，惟現在會面時間已逾期兩個月。同一時間，美國貿易代表辦公室發言人表示，在戴琪任職的首周，她跟14名國際貿易官員進行會談，獨欠中方代表的劉鶴。

此舉跟總統拜登採取對華方針一樣，聯絡不同盟友及取得共識，戴琪同樣指出待「時機成熟」便會跟劉鶴會面，她亦表示對前財政部長保爾森（Hank Paulson）的建議感興趣，後者認為可將取消關稅作為跟中國補貼國企等其他問題的談判一部份，「每個優秀的談判代表對所有選項持開放態度」。

美國《華爾街日報》／法國國際廣播電台

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