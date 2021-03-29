根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.27億，全球死亡人數突破278萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,025萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.9萬。巴西確診人數超過1,253萬，死亡人數超過31.2萬。印度確診人數超過1,197萬，死亡人數突破16.1萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

英放寬禁足令約翰遜籲保持警惕

英國官方數據顯示，境內周日通報的新增確診數為3,862宗，且只有新增19人染疫死亡，目前全國累計確診總數超過434萬宗，逾12.6萬多人病歿，後者數據高居歐洲各國之冠。

官方數據還指出，英國境內已有逾3,015萬人接種首劑疫苗，約佔英國成年人口的57%。已完成第二劑新冠疫苗接種的人數超過352.7萬。

首相約翰遜表示，計劃在4月15日前為該國所有50歲及以上人士和高危人群接種第一劑疫苗，7月底前完成為該國所有成年人接種第一劑新冠疫苗的目標。

英格蘭周一起放寬禁足令，容許最多六人或兩戶在室外聚會，一些封鎖措施更會撤銷，網球和籃球場等室外運動設施配合社交距離措施可重開。約翰遜周日呼籲公眾保持警惕，指出其他歐洲國家病例仍在增加，變種病毒的威脅亦不容忽視。

法確診數超俄成全球第4

法國衞生部通報，境內周日新增37,014宗確診病例，全國累計確診總數逾454萬宗，超越俄羅斯通報數據而成為全球第4多的國家。

法國通報的確診病例總數來到4,545,589宗，並有將近9.5萬人染疫病亡。

福西：太早鬆綁防疫措施疫情恐反彈

美國總統拜登的首席醫療顧問福西（Anthony Fauci）周日指出，美國疫情最近處於平穩狀態，但部份地區太早放寬防疫措施恐致疫情反彈。

福西向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「Face the Nation」表示，雖然變種病毒株的出現是問題的一部份，但各州太早放寬防疫措施也是問題之一。他說：「我們已在自己的國家看到這一點，這正是歐洲發生的事情，在歐盟幾個國家，他們曾進入疫情平穩期，然後又開始復燃。」

美國在去年冬季面臨疫情高峯，當時經常每天新增超過10萬宗確診病例，如今疫情趨緩，每天通報近5萬宗確診病例。

馬里蘭州、康涅狄格州、德州和密西西比州在內的美國各州都已放寬防疫限制，例如取消強制戴口罩措施，或允許餐廳、零售店和其他商家以更寬鬆或沒有限制的方式重新開業。

福西警告，在復活節假期出遊，可能會助長新一波疫情，就如同新年假期之後所出現的疫情高峯。

法新社／路透社

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