加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）接受加拿大環球電視新聞台（Global News）專訪，批評中國對待新疆維吾爾人的手法「完全不能接受」，同時解釋之前遲遲未制裁中國，是因為跟其他民主國家協調，採取一致回應。

早前加拿大宣佈對中國4名官員及1個實體進行制裁，跟歐盟、美國及英國聯手夾擊中國，中國則反制裁加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）及眾議院外委會國際人權小組委員會。被問到為何要花費如此長時間才制裁中國，加爾諾表示，加國政要跟「持同樣想法的民主國家採取一致的措施」。

他進一步指，加拿大在維護人權上不乏扮演領導的角色，上月便發起《反對在國與國關係中任意拘押宣言》（Declaration Against Arbitrary Detention in State-to-State Relations）的聯署，獲58個國家參與；早前加國公民康明凱（Michael Kovrig）在中國受審，亦有22個國家代表一起在法院外跟加拿大站在一起。

未定義為「種族滅絕」 密切留意情況

雖然反對黨及一些組織呼籲加拿大政府，把中國對待維吾爾人的手法定義為「種族滅絕」，但加拿大目前未下決定。加爾諾強調當局「正認真審視」及「跟盟友協調」，直言：「這是重大決定，我們非常重視對種族滅絕的一切指控，但重要一點是，加拿大第一次對中國發出明確訊息，就是我們深切關注新疆人權被侵害的可靠報告。」

加爾諾亦被問到為何加國公民康明凱和斯帕弗（Michael Spavor）在中國受審之際，召回加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）。加爾諾形容鮑達民是中加關係的「關鍵角色」，跟他面對面討論有關局勢是相當重要。

加拿大環球電視新聞台

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