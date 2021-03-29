對抗極權需要無比勇氣，俄羅斯一家報館為了堅持報道真相已有六名記者因為工作而喪命，其中一名女記者更在自家門前被槍殺，報館也不時受到騷擾和攻擊。即使面對生命危險，俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）的記者和編輯仍堅持留在俄羅斯報道侵犯人權、政府腐敗的新聞，「這樣，那些殺害我們同事的人就會明白，會有另一名記者繼續他們的工作」。

《新報》位於莫斯科市中心的報館本月初又一次遭到惡意攻擊，一名送外賣裝扮的男子踏單車，趁夜在報館大門前的道路噴灑有毒物質，然後揚長而去。報館多名員工其後感到不適，公司花了數天清理現場。59歲的總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）表示，這次「化學襲擊」無疑是又一次要恫嚇報館噤聲的舉動，「這次使用了軍事級的非致命毒物，來警告報館員工，或者要報復他們」。

前蘇聯解體後，受到自由思潮影響，穆拉托夫和多名記者於1993年創辦《新報》，他們早期的支持者之一就是前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev），他用1990年獲得諾貝爾和平獎的部分獎金，買了一批電腦送給報館，其中一部電腦還在報館內展示。令人心痛是，同樣展示在報館內，還有六張前《新報》記者的黑白照片，他們都是因為報道的工作而喪命。當中包括波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），她持續多年報道有關侵犯人權的議題，以及克里姆林宮在車臣地區的戰事，最終於2006年在自己家門前被槍殺，終年48歲。

總編輯曾打算結業 憂危及員工性命

穆拉托夫說︰「波利特科夫斯卡婭被殺害之後，我想關閉報館，這不是秘密。這家報館危及到人們（員工）的生命。但記者們斷然反對，他們相信如果我們關門了，將違反對波利特科夫斯卡婭的信念。他們說服了我。」

打破鐵幕後的開放時代未能維持多久，1999年普京上場，批評政府的聲音越來越受到壓制。《新報》每周發行三次，報道有關侵權和貪腐的新聞。2018年，記者科羅特科夫（Denis Korotkov）收到一份「血腥禮物」，內裏有一個葬禮花圈和被斬首的公羊頭，相信是因為他報道了有關瓦格納傭兵團的消息，披露了傭兵團與親克里姆林宮商人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）有關連。但科羅特科夫說，他多年來縱受到不實文章攻擊，但無意停止工作或離開俄羅斯，「在俄羅斯國外要從事有關俄羅斯的新聞工作相當困難」。

撰稿人被殺 女記者拒絕退縮辭職

人權人士兼《新報》撰稿人埃斯特米羅娃（Natalia Estemirova）2009年在車臣首府格羅茲尼的家中被擄走，之後被發現頭部中槍身亡。同樣關注車臣情況、已報道當地消息20年的記者米拉西娜（Yelena Milashina）說她不曾想過辭職，她認為對抗這種兇殘襲擊的唯一方法，就是記者堅持工作，「這樣，那些殺害我們同事的人就會明白，會有另一名記者繼續他們的工作」。

在巨大壓力之下，很多俄羅斯新聞工作者已離開，到海外設立新聞網絡。不過穆拉托夫認為，在「廣大讀者支持」之下，《新報》仍然可以在俄羅斯繼續新聞工作，該報每次印刷9萬份報章，網上版每天大約有50萬人瀏覽，他說︰「我們哪兒也不去，我們將會留在俄羅斯生活和工作。」

法新社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !