移民他鄉不一定會變成「二等公民」。一名北韓脫北女子移居英國，不諳英語的她當時受到很多人的幫助，落地生根之後她決定參加英國5月的地方選舉，向居民「報恩」，幫助有需要的人士，如果她成功當選，將會改寫英國的政治歷史，成為首名踏入政壇的脫北者。

現年52歲的朴智賢(Jihyun Park)代表保守黨競逐曼徹斯特穆爾賽德(Moorside)選區的地方議會議員，地方選舉原訂2020年舉行，但因為疫情延後至今年5月6日投票。她說︰「我真的有信心，因為我已跟極權主義邪魔戰鬥過兩次，我曾兩度逃離北韓。大家對我們真的很好，我希望可以償還人情。」

逃離北韓後與弟弟失散 意外懷孕成撐下去希望

朴智賢在北韓北咸慶省出生長大，在飢餓與絕望下，她1998年跟弟弟一起逃至中國，兩人最終失散，她至今都沒再見過弟弟。朴智賢被人蛇集團賣給一個男人當奴僕，「某一天我想放棄生命了，卻發現懷了孕，我改變主意了，因為這個孩子是我最後一名親人，或許孩子可以給我希望。」她誕下一名兒子，相依為命艱苦生活了五年後被中國當局發現，遣返北韓。

被中國發現遣返北韓入勞教營 警察促「死在營外」獲釋

朴智賢被獨自送入勞教營，與兒子分離令她承受「無法言喻」的痛苦，她說營內環境骯髒狹窄，廁所也沒有，只能在守衞面前如廁，糧食、藥物缺乏，囚犯被迫吃老鼠充飢，身上和頭上都長了蝨子，守衞也從不把他們當人。六個月後，她腿部受傷導致重病，「警察跟我說，你不能死在營內，要死就死在營外，於是把我釋放了。」她重獲自由，再次逃出北韓，到中國找回兒子，輾轉在蒙古的沙漠認識了現在的丈夫，到2007年在一名韓國牧師的協助下，經聯合國安排一家三口移居英國，到曼城的伯里安定下來。

歷盡社會主義可怕 「知道自由會被奪走和操控」

被問到為何朴智賢加入移民政策大受抨擊的保守黨，而不是工黨，朴智賢解釋，是因為保守黨強調家庭價值和個人自由，「因為我曾活在社會主義國度，知道自由會被奪走和操控，所以我永遠都不會支持社會主義政黨，例如工黨。」她又說，「英國教會我何謂自由，何謂人，所以我希望幫得上忙。」她現在致力協助北韓同胞適應在英國的生活，亦會無條件幫助任何遇到困難的人。

路透社

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