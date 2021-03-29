美國總統拜登上台後迅速撤銷上屆政府限制非法移民的政策，引致大量中美洲難民湧入，引發新一輪美墨邊境危機。前總統特朗普前日接受美國霍士新聞訪問，表示由於收到邊境巡邏隊和移民和海關執法局人士的邀請，將會在未來數周到訪美墨邊境視察。特朗普指，未來將有數以百萬人湧入美國，會「是十分危險的狀況」。

特朗普批評拜登限制非法移民的政策，並表示會在未來數周到邊境了解，他說：「很多人想我去，邊境巡邏隊和移民和海關執法局的人士想我去和要我去，我想我好像欠他們……現在有成千上萬人湧入，並將會有數以百萬人進入我們國家，這樣會摧毀我們的國家，是十分危險的狀況。我不想參與其中，應該有人負責去做。」言論被視為批評拜登對到訪邊境諸多推搪。

特朗普亦談及墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador），認為拜登破壞了美國與洛佩斯的關係。他說：「我們與墨西哥總統有過很好的進程，他是一名好人和我的朋友，這是一個很良好的進程，坦白說他們（難民）不會來墨西哥。在我們工作的時候，他們不會前往墨西哥南部邊境，因為他們知道不能進入美國。」

特朗普：錢已付 圍牆本該完成

拜登上月宣佈，已通知國會停止2019年2月起在美國與墨西哥邊境實施的緊急狀態，意味美國政府對美墨邊境圍牆的撥款暫停，正式停止建造新圍牆。特朗普認為應要完成建牆，「我們已付了錢，合約已完成，圍牆現在本該要完成，他（拜登）幾乎在（上任）第一天就停止」。

另外，特朗普批評拜登政府讓無人陪伴的兒童入境後身處骯髒的環境，並拒絕傳媒報道狀況，「你要看看身處骯髒環境的兒童，和已進入國家的人士，看看發生甚麼事，那些地方污垢和不潔，這是他們不准傳媒進入的原因」。

英國《每日郵報》

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