緬甸緊張局勢再升溫，軍方在前天「軍恥日」不只冷血殘殺逾百平民，更派出軍機空襲東南部克倫邦的村落，釀成至少三死八傷。這是緬軍發動政變奪權一個多月以來，首次對國內少數民族中的大族克倫族開火。有克倫族民權人士指事件令人對內戰爆發的憂慮增加，昨已有3,000人逃到泰國，擔心掀起難民潮。

克倫族政治組織「克倫民族聯盟」（KNU）確認，緬軍戰機前晚8時前空襲克倫邦帕本（Papun）地區的代蒲瑙，村民驚惶逃入叢林。其後村子對外通訊一度中斷，暫知空襲造成至少三人喪生、八人受傷，多間房屋損毀。被空襲地區一帶還有高中、學院和醫學訓練營等設施，未知有否受損。

至少三死八傷

這是克倫邦多年未見的嚴重襲擊。雖然緬甸各少數民族在緬甸1948年獨立後都力取自治，與政府軍武裝衝突不斷，但到2010年代聯邦政府尋求民族和解，KNU在2015年亦簽署了停火協議。惟上月軍方政變奪權，觸發全國抗議浪潮，少數民族都有參加反政變示威和不合作運動，跟軍方關係趨緊張。

雖然前日國軍日閱兵儀式，軍政府一如往年邀請各族代表出席，但各族都冷待，克倫族最是強硬，KNU推文表明，「只會出席反映出尊重、人道、公義和全民自由的慶典」。

其後KNU更宣稱其軍事分支「克倫民族解放軍」（KNLA）第五旅攻佔了一處邊境哨所，殺死了十名緬軍，包括一名中校，並俘虜八人，更在社交網貼相展示奪得的槍械，因而觸發緬軍展開報復，空襲目標正是第五旅駐守地區。

不過，KNU負責對外事務的蘇托尼（Saw Taw Nee）對緬軍報復不感意外，尤其是KNU收留了數以百計反政變示威者匿藏在克倫邦。「我們早知道緬軍會找個法子還以顏色。」KNU上周曾發表致緬甸軍頭敏昂萊的公開信，表明緬軍須「停止活躍參與政治」，否則克倫族不會跟敏昂萊會面。

民權團體「克倫婦女組織」的負責人瑙格尼奧包（Naw K’nyaw Paw）指克倫邦多年未遭空襲，今次事件勢將令民眾對爆發內戰的憂懼大增，昨已有3,000人逃到泰國。跟克倫邦接壤的泰國住有大量克倫族，過去幾十年不少克倫族越境避戰火，至今仍有約九萬難民滯留泰國。

第三大族群 民兵火力猛

蘇托尼同意局勢升溫將激發逃亡，相信會超出原本預期4月底累計7,000名異見人士流亡的數字。不過他拒絕討論KNU是否有大規模攻擊緬軍的計劃，只說：「假如軍政府繼續走目前路線，人民亦有權自衞。」

緬甸是多民族聚居的國家，全國有三分一地方由少數民族控制，部份民族有民兵組織。其中克倫族人數佔緬甸人口約7%至10%，是僅次於緬族和撣族的第三大族群，其克倫民族解放軍最強盛時曾有兵力六萬多，現今仍有數以千計，是緬甸數一數二具實力的民兵組織。

路透社/法新社