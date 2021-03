熱愛攝影、不時操刀為三名子女拍照的英國劍橋公爵夫人凱蒂,昨日推出相片集,當中集合了英國封城下的民情百態,希望藉此為今次疫情留下一個永久的紀錄。

從31,000張照片嚴選百張

凱蒂是在去年啟動有關這個計劃,在全國徵集了超過31,000張照片後,包括她在內的評審小組成員從中挑選了100張,早前已經透過數碼和實體方式公開展出。

入選的照片結集成名為《靜止:2020年我們國家的肖像》(Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020)的相片集。凱蒂在書中序言表示,「透過《靜止》,我希望利用攝影的力量,就我們正經歷的去留下一個永久性的紀錄;在我們經歷這個疫情時,捕捉個別人士的故事、記下各家庭及社區的重要時刻」。

新書將於5月7日,即有關計劃展開一周年日正式發售,所得收益將撥捐英國國家肖像館(National Portrait Gallery)及英國精神健康慈善組織Mind。凱蒂分別是這兩間機構的贊助人和發起人。

路透社