大型貨輪「長賜號」在埃及蘇彝士運河擱淺，導致運河癱瘓近一周，剛剛才恢復正常。蘇彝士運河每日有大量貨輪使用，美國有線新聞網絡（CNN）推出互動小遊戲，讓讀者體驗駕船通過蘇彝士運河，在遊戲過程中玩家可體驗到運河河道狹窄、貨輪體積龐大，加上不時有大風吹偏船身及遇上其他船隻，要順利通過絕不容易。

小遊戲模擬玩家由蘇彝士運河南部入口進入運河，前往地中海一方的出口，玩家可隨時調校船隻的前進速度和方向，但風向和風速不時改變，後段亦會有其他船隻加入，假如玩家控制的船隻撞上兩邊河岸或其他船隻，遊戲便結束。結果遊戲的確相當困難，每當玩家想加速時，往往無法妥善控制方向而導致船隻撞毀，突如其來的大風更會直接把船吹向河岸。

運河設指定領航員 爬頭限制多

行船近20年的船長古普塔（Yash Gupta）表示，海上航行經常遇上難以預測的事，海面表面上風平浪靜，但可能不久後便有風暴襲來並掀起巨浪，且由於船隻在海上航行，一旦遇上變故亦無法像汽車般即時停車，因此事前計劃非常關鍵。古普塔指，他每次出海前均會仔細研究地圖、天氣和潮汐狀況，其中貨櫃船因堆積大量貨櫃，風力的影響特別重要。

古普塔指，蘇彝士運河管理局對通過運河的貨輪規管嚴格，每艘貨輪必須有運河管理局的領航員登船，向船長提供意見才可航行，船隻在運河航行期間亦不得「爬頭」越過其他船，只有在少數較闊的位置才例外，船長在「爬頭」前亦要會以無線電先與另一艘船溝通。

郵輪同樣經常使用蘇彝士運河，且由於郵輪體積大，通過運河的難度不比貨輪低。郵輪船長巴斯蓋特（David Bathgate）指，船身越高的船隻越易受強風影響，而要通過像蘇彝士運河般狹窄的河道時，他和團隊都會確保河道水深及闊度是否足夠通過，亦要留神淺水區及彎位等，蘇彝士運河更經常有突如其來的沙塵暴，造成強風及降低能見度。

美國有線新聞網絡

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