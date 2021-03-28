緬甸國防軍前日在建軍節一邊高調大閱兵，一邊卻開槍屠殺反政變示威者，連幾歲小孩都不放過，至少114人遇害，觸怒國際社會，美、英、日、澳等全球12個民主國家的防長，昨日罕有聯手發出聲明，譴責緬軍屠殺平民。

緬佳麗選美台撐同胞

聯合聲明表示：「專業的軍隊必須遵守國際行動準則，負責保護而非傷害其服務的人民。我們敦促緬軍停止使用暴力，致力恢復因為其連番行動而在緬甸民眾中失去的尊重和信任。」駐緬甸的歐盟代表及美國大使也分別開腔抨擊緬軍殺害手無寸鐵的平民。互聯網昨流傳一張照片，指是曼德勒市一男示威者被軍警槍傷後，活活燒成白骨。

遇害者昨日陸續出殯，主要示威組織「全民大罷工委員會」在facebook留言稱：「我們要向革命中犧牲性命的英雄致敬，我們一定會在革命中取得勝利」。由於前日仰光的美國文化中心附近，正是緬軍開槍殺人地點之一，美國大使館昨日告誡當地美國人，近日應避免四圍走動。

血腥屠殺仍無法阻止緬甸民眾抗爭的決心，仰光、土瓦、蒙育瓦、勃固昨日再爆發反軍政變示威。仰光一名急救員憶述前日緬軍曾向示威群眾投擲手榴彈，一位16歲少年嘗試拾起手榴彈擲回去，不幸炸掉了手掌。前晚在泰國舉行的國際小姐選美比賽，緬甸佳麗韓蕾在台上聲援同胞，「我對所有在街頭犧牲的人感到很難過，請幫幫緬甸，我們現在極需要國際支持」。

緬甸駐英大使館指，上周四曾與被軍方囚禁的國務資政昂山素姬兒子阿里斯接觸。居英的阿里斯是昂山素姬長子，他擔心母親的健康，要求使館安排與她通話。

法新社