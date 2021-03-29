長榮海運貨輪「長賜號」堵塞埃及蘇彝士運河多日，引發全球海上貨運危機，經過相關單位連日努力，「長賜號」得以部分重新浮起，並可慢慢導正回到正常航道，有望即將解決這場歷時一周的危機。但回顧歷史，這一個星期的塞船原來只是「濕濕碎」，蘇彝士運河塞船曾經達到8年時間。

在蘇彝士運河啟用前，船隻從亞洲前往歐洲，需要繞過整個非洲，才能抵達歐洲，航程極其遙遠。直到1869年，蘇彝士運河啟用，正式打通了紅海與地中海之間的水路航道，歐亞水路航程從此大幅縮短。

這條全球其中一條最繁忙的運河成為兵家爭奪之地，在1940年代之前主要由埃及和其宗主國英國控制；二戰時，納粹德軍和意大利曾經嘗試入侵及佔領，但被英軍擊退。至1951年埃及共和政府要求英國撤軍，其後更把蘇彝士運河國有化。英法聯同以色列在1956年發動「蘇彝士戰爭」（即第二次中東戰爭），導致運河一度關閉，約半年後重開。

因中東戰爭被困 變成「黃色艦隊」

到1967年，埃及跟以色列爆發「六日戰爭」（即第三次中東戰爭）。運河因戰爭而關閉，埃及軍更把大量船隻鑿沉，又放置地雷等，以避免運河為以色列所用，雙方之後在運河兩側對望。當時正好有15艘船隻在運河向北行，便因為戰爭在運河上進退不得。

埃及和以色列1973年再次爆發「贖罪日戰爭」（即第四次中東戰爭），埃及軍一度越過蘇彝士運河的停戰線登上西奈半島，但其後遭遇以軍大舉反擊，最後在聯合國和美國壓力下，終於停戰。

經過兩年清理後，蘇彝士運河終於在1975年6月5日重新開通，與之前開通已經相隔達8年。而被困運船的15艘船隻在長年累月承受風沙，被外界稱為「黃色艦隊」，而大部分船隻當時已經無力自行航離運河，只得兩艘西德船隻仍可以靠自身動力離開。

印度新聞網站news18／《蘋果》資料室

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