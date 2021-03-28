美國馬里蘭州蒙哥馬利縣警局公開一段隨身攝錄機影片，顯示當地警員去年1月曾出言恐嚇一名疑似逃學的5歲小學生，警告男童若不停止哭鬧，便會痛毆他。男童的母親批評警方把她的兒子「當作重犯看待」。

當時兩名警察巡邏期間發現該男童出現在距離其就讀的東銀泉小學一條街外的地方，於是載他回學校。片段顯示，一名警察在校長室內，把正在哭叫的男童按在椅子上，並跟他「鬥大聲」叫喊；另一名警察則說：「我希望你媽媽會讓我打你」。

其間，一名警察更取出手銬扣在男童的右手腕（圖），自問自答說：「知道這是用來幹甚麼嗎？是給那些不聽話和不受控制的人。」不過，二人越想男童收聲，男童便哭得越兇，一名警察說：「噢，我的天呀！我打得他很嚴重（嗎?），你不該令我在學校這麼尷尬。」

母入稟索償

後來，男童的母親來到學校，向警察大興問罪之師，質問對方為何這樣對待她的兒子。她事後入稟控告警方，要求「公義及合理補償兒子所承受的創傷」。代表律師則表示：「當事人也希望這件事會促成警方和校方在政策和訓練上的改變」。警方和學校以案件進入司法程序為理由，拒絕評論，但蒙哥馬利縣警局表示已完成內部調查，涉事的一男一女警察仍在崗位。案中警察和母子四人，全部是黑人。

美聯社