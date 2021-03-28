聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，聯合國正跟中國磋商，期望能允許聯合國人員不受限制地造訪新疆地區，以了解當地維吾爾族人的處境。

根據美國和澳洲人權組織說法，至少有100萬名維吾爾人和其他穆斯林佔多數的少數民族被關押在新疆再教育營，那些組織指中國當局對維族強迫勞動，還強制婦女絕育。

加拿大廣播公司（CBC）周日播出古特雷斯專訪。他表示：「目前聯合國人權事務高級專員公署正在跟中國當局進行慎重磋商。」他指出，「我希望他們能盡快達成協議」，以允許「不受限制地」造訪中國。

古特雷斯還提到，中國方面一再對他重申「他們希望這項任務能夠進行」。

面對西方指控，中國外長王毅上月曾在聯合國人權理事會高級別會議上表示，新疆地區的大門始終是敞開，歡迎聯合國人權高級專員訪問新疆。

法新社

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