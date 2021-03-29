埃塞俄比亞西北部地區提格雷（Tigray）族人與與聯邦政府自去年11月爆發軍事衝突，戰火更波及聯合國難民署位於提格雷地區的難民營。聯合國披露，當地女性不只遭到武裝分子強姦或輪姦，更有男性被迫當眾強姦親屬。聯合國目前接獲逾500宗有關報告，並估計實際數字更多。

受害人因羞恥不敢求助

聯合國難民署日前表示，位於提格雷地區的希梅爾巴（Shimelba）和希薩特（Hitats）兩處難民營完全被毀，所有設施都遭洗劫和破壞。兩處原本共收留兩萬多人，他們目前已自行離開或轉移至其他難民營。

聯合國埃塞俄比亞副人道主義協調員賽義德（Wafaa Saeed）上周四（25日）在紐約向成員國匯報指，提格雷地區5間診所共接獲516宗強姦報告，「女性表示自己遭到武裝分子的強姦，也談到遭受輪姦、在家人面前遭強姦，以及男性在暴力威脅下被迫強姦親屬等事情」。

賽義德表示，由於當地醫療服務嚴重受限，加上受害人因羞恥而不敢求助，實際數字預計更高。

目擊者稱鄰國士兵參與暴行

提格雷有多名目擊者向路透社透露，在衝突期間，鄰國厄立特里亞（Eritrea）的士兵經常在地區內搶劫和殺害平民，甚至輪姦婦女。厄立特里亞的外長及資訊部長均未回應路透社查詢。

埃塞俄比亞駐聯合國大使阿姆德（Taye Atskeselassie Amde）表示，埃國政府非常認真對待性暴力指控，並已成立調查委員會，「埃塞俄比亞對性罪行採取零容忍政策」。聯合國人權事務高級專員辦公室上周四（25日）表示，將與埃國人權委員會就提格雷衝突期間，涉及衝突各方的侵犯人權指控展開聯合調查。

聯合國副秘書長洛科克（Mark Lowcock）等5名聯合國高層，上周一（22日）與多個非政府組織發表聯合聲明，指出「有關針對平民無差別的襲擊，包括強姦和其他駭人性暴力事件的報告不斷出現。此類行為必須停止」。

路透社／聯合國官網

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