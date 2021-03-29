英國哈里王子的夫人梅根早前接受名嘴奧花雲費專訪，引起連串風波和是非，更被踢爆謊話連篇。英國《每日郵報》引述消息人士指，梅根的一名朋友不喜歡她在通訊軟件交談時，使用太多表情符號（emoji），並打算透過語音短訊向另一名朋友抱怨，不料意外傳送給梅根，導致二人關係決裂。

消息人士透露，梅根一名身在在英國的朋友跟她吵了一架，據稱該名朋友用WhatsApp錄下「我的天，梅根那些emoji（表情符號）真的很煩，她總是傳送這些emoji給我」。

不過，友人卻把這段語音短訊意外誤傳給梅根，而非原本要傳的朋友。結果這次抱怨成為了梅根跟友人關係決裂的催化劑，甚至有傳二人已經斷絕來往。

哈里亦跟老友疏遠

《每日郵報》報道，哈里夫婦跟老朋友疏遠，其實並不罕見。哈里在2018年大婚，寧願邀請不太相熟的奧花雲費，卻沒有邀請由小玩到大的老友英斯基普（Tom Inskip）到浮若閣摩爾宮（Frogmore House）晚宴；之前曾被視為哈里伴郎熱門人選的好友曼恩（Jack Mann），據稱亦已甚少跟哈里交談。

英國《每日郵報》/《太陽報》

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