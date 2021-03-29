台灣長榮海運巨型貨輪「長賜號」在蘇彝士運河擱淺多天，導致多艘載有牲口的貨船滯留，當局緊急運送糧食到船上，避免因為糧食短缺而導致大量牲口死亡的災難。為盡快解決擱淺危機，埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）據報準備下令執行C計劃，吊走船上四分一貨櫃，好讓拖船更容易把貨輪拖走。

「長賜號」擱淺在蘇彝士運河多天，據悉至少有7艘前往約旦的牲口貨船滯留，船上合共約有8.5萬頭牛。由於滯留多天導致糧食無以為繼，隨時引起牲口災難，埃及當局緊急調配飼料到船上，解決燃眉之急。

約旦海事委員會主席薩爾曼（Mohammad Salman）透露，正在考慮其他路線，但他坦言有一定風險：「這將會繞過好望角，這需時15天，花費金錢沒有上百萬也有數十萬，而且這條路線上的海盜視載有牲口的船為目標。」

嘗試吊走貨櫃 吊臂船抵達需時1周

當局過去利用挖泥船繼續挖走船底沙泥，周日亦曾召集拖船到場拖走，但最終判斷拖船力量未夠充足，臨時取消拖船，待周一再作行動。報道指，埃及總統塞西正計劃C計劃，即把船上2萬隻貨櫃吊走最少四分一，減輕重量從而更容易拖走，惟埃及沒有能夠高達52米高的吊臂船，從歐洲運來的吊船至少需一周時間。

蘇彝士運河管理局負責人拉比（Osama Rabie）指出，目前工作環境相當困難，但「長賜號」仍移動了4米。不過，有工人對外界挖苦其工作感到氣餒，他說：「當你付出最大努力工作卻被嘲笑，這令人很沮喪。」

英國《泰晤士報》

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