澳洲兩部長捲性醜聞被降職

澳洲執政自由黨早前被爆出性侵醜聞，國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）和司法部長波特（Christian Porter）亦分別捲入其中。這場風波擾攘數周後，總理莫里森為撲火而改組內閣，周一宣佈新內閣名單，雷諾茲和波特均不再在主要閣員之列。

雷諾茲被指向受害人希金斯（Brittany Higgins）施壓，要她在報警和保住工作之間作選擇。如今她喪失國防部長職位，改由內政部長達頓（Peter Dutton）頂上，她改任曝光機會不多的政府服務和國家殘疾保險計劃部長。至於一直否認多年前強姦16歲少女的波特，其司法部長之職改由議員卡殊（Michaelia Cash）擔任，改任工業、科學及技術部長。

莫里森同時確認，將與外長兼女性事務部長佩恩（Marise Payne）共同主持新成立的工作小組，關注有關女性權益的議題。莫理森表示︰「這些轉變將改組有需要改組的事，同時保持着澳洲所需要的動力、持續性和穩定性。」

埃及塌樓25死 6月大男嬰奇迹生還

埃及首都開羅一幢10層公寓上周六（27日）凌晨倒塌，至今已造成25人死亡及26人受傷，搜救人員從瓦礫中發現一個6個月大的男嬰奇蹟生還，官方指他目前情況穩定。

據當地官員表示，嬰兒的父母及姊姊均已確認身亡，其兄長則生死未卜，救援團隊仍在搜索。至於大廈倒塌原因未明，當局已成立工程委員會，檢驗附近公寓會否受今次事件影響結構安全。

報道指，在埃及公寓倒塌事件並非罕見，發展商經常為牟取更多利潤，違反建築規定，未經批准僭建更多樓層。當局最近加強打擊違法建築物，檢控違法分子並着手拆毀違建。

捷克首富直升機空難身亡

國際投資集團PPF周一宣佈，作為捷克首富的集團創辦人凱爾納（Petr Kellner）上周六在美國阿拉斯加乘坐直升機遭遇空難身亡，終年56歲，另有4人一同在空難中喪生。

根據福布斯的數據估計，凱爾納身家達175億美元（約1360億港元），凱爾納在捷克上世紀90年代脫離共產主義後，創立投資公司PPF成功致富。在90年代中，PPF入股前國營保險公司Ceska Pojistovna，被視為他身家大躍進的跳板。

PPF及後更發展財務、通訊業、製造業、傳媒業和生物科技業等，業務橫跨歐洲、亞洲和美國，集團資產在去年中旬達518億美元（約4026億港元）。旗下的捷克捷信集團（Home Credit）在中國以至東南亞發展規模龐大。

美聯社／路透社／澳洲新聞網

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