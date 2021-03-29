台灣長榮海運巨型貨輪「長賜號」在蘇彝士運河擱淺多天，導致運河交通癱瘓，引發全球海上貨運危機，事件亦揭示在全球化背景下，各地企業生產及運作高度依賴跨國物流，武漢肺炎疫情過去一年本已令全球供應鏈緊張，專家指出「塞船」事件再之暴露供應鏈的脆弱，促請跨國企業檢討生產和庫存全盤依賴外國的「適時庫存」（Just in time inventory）管理。

蘇彝士運河被堵塞造成不少經濟損失，蘇彝士運河局局長拉比（Osama Rabie）表示，運河每停止運作一天，埃及便會損失1,200萬至1,400萬美元（約9,327萬至1.09億港元）。航運數據公司Lloyd’s List估計，運河中斷導致每天多達96億美元（約746億港元）來往亞歐的貨物貿易受阻。

過去數十年全球物流業隨着貨櫃運輸發達而迅速發展，企業亦把生產和存倉工作「外判」至其他國家以降低成本，然而去年武肺疫情爆發後，歐美國家都因生產線外移，無法及時取得醫療物資，蘇彝士運河被堵塞事件進一步揭示供應鏈的脆弱。

釀連鎖反應 港口貨櫃恐不足

蘇彝士運河是全球30%貨櫃必經之路，當運河被堵塞，大批貨輪無法如期抵達亞歐目的地，亦會導致港口可用的貨櫃不足，造成連鎖反應。德國航運顧問公司xChange總裁羅洛夫斯（Christian Roeloffs）估計，若蘇彝士運河被堵塞兩周，歐洲港口的貨櫃數量將減少25%，增加貨輪滯港時間。

美國米爾肯研究所（Milken Institute）首席經濟學家William Lee表示，事件對極為依賴供應鏈的企業響起警號，「事件警告供應鏈是何其脆弱，我們需重新思考目前大行其道的適時庫存技術：供應鏈短缺將導致生產線關閉，造成更大影響」。

美國彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）特邀高級研究員赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）估計，蘇彝士運河將導致船運價格及油價上升，並指：「這會令供應鏈緊張，意味消費者層面出現短缺。」

衝擊半導體、石油及天然氣運輸

此外，William Lee特別提及本來已供應緊張的半導體市場，指歐洲企業通常會從亞洲供應商取得製造晶片所需的零件，「目前半導體短缺十分嚴重，這樣的供應延誤即使只為期一至兩周，也可能拖長半導體生產，令汽車及其他電子產品生產停滯」。

美國能源信息署數字顯示，全球近10%石油及8%液態天然氣經過蘇彝士運河運輸，包括從中東運送原油到歐美，俄羅斯亦會透過運河，向亞洲運送石油，意味能源業將受運河堵塞影響。事實上蘇彝士運河被堵塞後，國際油價上周五曾一度升4%。

標普道瓊斯指數有限公司全球商品負責人鮑爾（Fiona Boal）指出，塞船事件剛巧遇上全球貿易及運輸的困難時期，「亞洲到歐洲的運輸成本近月達到破紀錄新高，全球運費已接近是一年前的3倍」。

美聯社/法新社/美國《紐約時報》

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