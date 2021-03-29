剛過去的周六是緬甸建軍節，軍方鎮壓示威者的暴力程度卻達至政變以來最嚴重，不但動用實彈射殺民眾，更投擲手榴彈炸斷示威者手腳。緬甸傳媒The Irrawaddy披露，前天被活活燒至白骨慘死的男子是一名40歲義工。國際社會均非常關注緬甸屠殺，美國總統拜登和歐盟均譴責暴行，香港大律師公會周一發聲明，表達對緬甸獨立律師協會的支持及對局勢的關注。

The Irrawaddy報道，該名叫埃哥（U Aye Ko）的40歲男子，是曼德勒昂梅達贊區（Aungmyethazan）的社區糾察義工，他遭軍警開槍射傷後，被拖到正在焚燒的路障上，慘遴活活燒死。

示威者慘遭手榴彈炸斷手

軍方鎮壓示威者的殘酷程度全面升級，如今已不限於發射實彈，繼前天用手榴彈炸死一名年輕示威者後，周日再在仰光萊區（Hlaing）鎮壓時還一併用上手榴彈，導致有一名平民被炸斷左手，另一名平民的腳亦被炸傷。

有相片流傳有打扮是平民的男子，駕駛著電單車及手持槍械，The Irrawaddy指他們是偽裝成平民的軍警，隨機對平民開槍。緬甸多地在過去周末皆有示威者被殺，有傳至少有114人死亡。

拜登歐盟譴責暴行

美國總統拜登周日指緬甸軍警血腥鎮壓反政變示威者「令人憤慨」，說有很多人在毫無必要情況下被殺，正考慮以制裁措施回應。歐盟亦譴責緬甸針對本國人民的暴力行為在建軍節當日升級，指當日逾100人被殺，情況令人無法接受，「緬甸軍方將建軍節變成恐怖羞恥日」。

香港大律師公會：關注緬甸被捕律師

香港大律師公會周一發聲明，表達對緬甸獨立律師協會的支持及對局勢的關注，提及收到很多有關很多律師被拘留的報告，很多被捕的示威者亦無法得到法律援助，侵犯了組成法治的重要部份法律顧問權利，此舉導致緬甸司法系統癱瘓，因此強烈呼籲緬甸政府恢復憲政和法治，以及結束不斷升級的暴力。

緬甸The Irrawaddy網站／香港大律師公會網站

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