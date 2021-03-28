緬甸國防軍周六建軍節一邊大閱兵，一邊開槍屠殺反政變示威者，導致至少114死，連幾歲小孩都不放過。有死者遺體被軍警扣押，以迫家屬確認非軍警所殺。鎮壓行動周日持續，人權組織「政治犯援助協會」（AAPP）表示，周日至少9人死亡。

20歲學生民運組織「全緬甸聯邦學生聯盟」（All Burma Federation of Student Unions）成員Thae Maung Maung死於周六血腥鎮壓，其喪禮周日在勃固市（Bago）舉行時，軍警開槍並拘捕多人，未知有無造成傷亡。

在首都仰光敏加拉當紐（MingalarTaung Nyunt），13歲印裔男童Sai Wai Yan周六在屋外玩耍時遭軍警擊斃。居民表示，現場有路障，但當時沒有示威，軍警卻照樣開槍。

喪禮上，白頭人送黑頭人的媽媽在兒子靈柩旁一邊痛哭一邊問「你要遺下媽媽嗎」、「沒有你我怎樣活下去」。扶靈者高舉三指以示與軍方對抗到底。有居民向路透社表示，男童遺體後來被軍警用藍膠布包住帶走。

在東南部城市毛淡棉（Mawlamyine），11歲女孩Aye Myat Thu亦在周六成為軍警槍下亡魂，她生前喜愛的洋娃娃、畫冊及她畫的Hello Kitty畫成為陪葬品。

在緬甸北部克欽邦（Kachin）八莫（Bhamo），36歲女子Shwe Myint周六遭軍警射殺。喪禮上，出席者高喊民主口號，又高舉三指抗爭手勢。緬傳傳媒「緬甸民主之聲」報道，軍方最初扣押遺體，要遺囑簽署聲明，確認女子之死不關軍方事，方肯歸還遺體。

緬甸再度空襲克倫族

緬甸周日連續第二日空襲東南部克倫邦，向克倫族游擊隊一個陣地投彈，炸死兩名游擊隊員，多人受傷。緬甸軍周六向克倫族開火，釀成至少三死八傷，3,000人逃到泰國。

美聯社

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