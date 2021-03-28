白羅斯民眾歇冬後再次參與反政府示威，要求總統盧卡申科下台，示威者前日現身首都明斯克街頭，警方先下手為強，在市中心嚴密佈防，拘捕至少245人，包括多名記者。

流亡反對派促盧卡申科談判

反對派在Telegram號召民眾前日上街，參與新一輪反政府示威。反對派原定前日早上在明斯克市中心集會，但警方事前嚴密戒備，封鎖多條街道、主要廣場及公園，市中心各處都有軍車駐守。從網上流傳影片所見，一名穿黑衣的警官暴力將一名男子推落地，有婦女試圖分隔他們。人權組織維亞斯納（Viasna）稱，前日至少245人被捕，五名被捕記者有四人獲釋，包括一名「德國之聲」記者。

盧卡申科去年8月宣稱勝出大選連任後觸發大規模反示威浪潮，部份集會更多達20萬人，當局武力鎮壓示威者，不少人被警察毆打，逾3.3萬人被捕，數百人被判長刑期監禁，此後示威一度沉寂下來，前日的示威活動只是規模較小的零散集會，另有示威者在上周四的「白羅斯自由日」集會，約200人被捕。

白羅斯因武力鎮壓而受到歐盟制裁，但盧卡申科及其盟友仍然堅定不移，指國內的革命由西方國家指揮。而流亡立陶宛的反對派領袖蒂卡諾夫斯卡婭則在Telegram要求在國際調解下與盧卡申科談判，以找到擺脫白羅斯危機的和平道路，又指有逾75萬人在網上投票支持談判。

法新社/德新社