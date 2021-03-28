有很多香港移民聚居的加拿大溫哥華市，昨日發生一宗懷疑街頭隨機殺人案，兇手突然在林恩谷公共圖書館行兇，由館內見人就砍到館外，釀成至少1死6傷，隨後皇家騎警趕到現場，拘捕一名男子， 正調查他的犯案動機。

自殘後落網

住在附近的街坊考克說：「真的很難過，因為被斬的其中一人只是孩子！」當地CTV電視台播出了警方圍捕疑兇的片段，見到雙方在馬路對峙期間，疑兇無端用刀自插大腿，警察便一擁而上把他制服。警方發言人張勛指20多歲的疑犯有案底，他呼籲任何人目擊或拍下當時片段，請盡快與警方聯絡。目擊者莫索普憶述事發時在街上遇到一名浴血女子向他求救，其後他陸續在100米範圍內發現其他受害人，「有男、有老婦、有年輕的女子和一位母親，他們是一群在錯誤地點和時間出現的隨機受害者，兇徒看來是一邊逃跑，一邊見人便砍」。

另一位目擊者戴森表示，當時兇徒斬傷一位帶着幼童的母親，附近餐廳的員工見狀立即跑出來嚇走兇徒，然後把兩母子拉入餐廳急救。她認為兇徒不似是有既定目標犯案，因為「所有受害人看來沒有共通之處」。加拿大總理杜魯多慰問受害者及家屬，稱「今晚我的心與北溫哥華同在，希望每一位受到林恩谷暴力事件影響的人明白，所有加拿大人都關心你們，祝願傷者早日康復」。

法新社