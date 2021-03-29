澳洲海岸出現極為罕見的一幕「肉搏戰」，慣常在淡水區出沒的鱷魚被沖到鹹水水域，罕有地遇上了公牛鯊。原以為是強強相遇，結果卻是雙方體型和咬力都存在一段距離，公牛鯊終成為巨鱷點心。

46歲的科學研究員兼攝影師齊姆比基（Mark Ziembicki）在昆士蘭省北部沿岸地區視察，想不到目睹這幕罕見的「肉搏戰」。他說︰「當我們在岸邊忙碌拍攝其他鱷魚時，在大約100呎以外的地方發生一些騷動。有當地居民也在場，大叫着有一條鱷魚正在吃一條鯊魚。我們轉身一看，那條鯊魚正在鱷口中猛烈翻動。」

齊姆比基解釋，最近附近的聖盧西亞河口打開，加上內陸過多雨水，於是把淡水生物沖至下游，進入鹹水水域，導致這次「兩雄相遇」。他說︰「我們在那個地區觀察鱷魚和鯊魚好幾個小時了，正想知道兩方相遇會發生甚麼事呢。」

在這個情況下，鯊魚幾乎毫無勝算，因為其對手的尼羅河鱷魚是動物世界裏的咬力之王，咬力甚至比大白鯊還要強上8倍，堪稱所向無敵。

英國《每日郵報》

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