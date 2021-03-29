澳洲駐緬甸前大使蘭姆（Chris Lamb，圖）引用緬甸的歷史教訓和時局變化，撰文分析軍政府長遠不可能站得住腳，指未來緬甸政局走向將取決於三個關鍵：一、原民選議員會否另起爐灶打對台；二、軍頭敏昂萊的政權會否獲得區內其他政府承認；三、緬甸國防軍會否盲目效忠於敏。

蘭姆特別提到國防軍在1962年發動第一場政變，當時緬甸正瀕臨分崩離析，威望甚高的奈溫將軍推翻吳努的民選政府，「緬甸人普遍覺得合理」。反觀今次政變，敏昂萊難再打這張救國牌，事關全國民主聯盟才剛在選舉大獲全勝，幾乎無緬甸人覺得需要軍方出手。

文中又暗示敏昂萊是靠貪污才坐上國防軍總司令這個位置，講軍功固然不及奈溫，講民望也比不上同樣來自軍方的前總統登盛。出身貧苦家庭的登盛，在2010年大選中被指舞弊上台，但他翌年指令國會議員落區體察民情，贏盡掌聲，2016年躬身下台後出家，更被視為國防軍的典範。

指敏昂萊為做總統政變

蘭姆認為，恨做總統的敏昂萊發動政變是出於私心，到今年7月3日便年屆65歲退休年齡的他既然無望更上一層樓，因此倉卒在新國會就職前動手，避免新政府解除他職權。不過，敏昂萊低估了網絡年代下緬甸人的反抗意志，蘭姆批評他「離地」，以為還活在1988年的世界，民眾會任由其宰割。

緬甸當下