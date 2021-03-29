國際社會目前對緬甸軍事政變的回應僅限於嚴詞譴責和制裁，無力改變現況。分析指由美國、澳洲、印度和日本組成的「四方安全對話」其實足以左右大局，其中印度和日本更掌握極大籌碼可與軍政府談判。

表面上四國對政變立場分歧，實際上正緊密合作。澳洲和美國為示威者提供援助，並動員國際社會嚴厲譴責軍政府；日本和印度則為免將軍政府推向親中而語調較溫和，並藉其對緬甸的影響力及所獲的信任，與軍政府私下談判。日印與緬甸關係密切，有籌碼推動和平恢復民主政制之餘，亦可乘示威者反中之勢監察中國在緬甸的投機動作。

日影響力不下中國

日本早在2015年全國民主聯盟上台時，已兩邊落注，同時與昂山素姬和軍政府保持溝通。即使2017年羅興亞危機觸發西方撤資後，日本仍繼續投資和提供援助，成為緬甸第三大外資和金主，影響力已可與中國匹敵。日本藉此在法治和管治上協助緬甸推動政治穩定，如去年成功協調若開軍和軍政府停火。日本亦因協助發展迪拉瓦經濟特區和仰光都會區，贏得軍政府信任。

印度近年亦透過東進政策改善兩國的貿易和防衞關係，如推出加叻丹多模式交通運輸項目和興建連接印度、緬甸和泰國高速公路，與中國的一帶一路的基建競爭。印度亦投資逾10億美元（78億港元）改善緬甸民生。軍事上，印度去年送贈緬甸一艘基洛級潛艇；印度的疫苗外交更是有助施壓的籌碼。

分析指印度和日本可做得更多，如以軍方高層在外資公司的利益加以脅迫之外，亦應透過國際組織和非政府組織在當地提供人道援助。兩國亦有聲音敦促政府加強施壓，如實施武器禁運；印度接鄰緬甸的米佐拉姆邦則要求聯邦政府幫助逃離緬甸的難民。

美國《外交政策》/路透社