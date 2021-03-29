莫桑比克伊斯蘭武裝分子攻入能源重鎮帕爾馬（Palma）逾六天，政府軍反攻無力，街上到海灘滿佈屍體，全鎮7.5萬人口已有一半逃亡，部份被困酒店的外國人駕車衝出重圍，但慘遭伏擊屠殺，美國指至少60人遇害。伊斯蘭國（IS）承認施襲。

平民被斬首 屍橫遍野

帕爾馬失守不久，逾200外國人和當地人逃入鎮內的阿馬魯拉酒店躲避，但等了兩晚都未見援兵，部份人不欲坐以待斃，上周五分乘17輛車乘夜突圍，豈料車隊甫出門口就受到猛烈射擊，最後僅七輛車抵達沙灘目的地，獲水路接應。

南非人內爾在伏擊中被殺，爸爸和弟弟在混亂中抬着他的屍體，匿藏在叢林，翌日才獲救。英國傳媒報道，車隊內還有一名英籍承包商喪生。一支受聘於政府軍的南非僱傭兵則乘亂派直升機到酒店救出20多人。

僱傭兵首領戴克上校表示，已連日救出120多人，但當地情況非常惡劣，屍橫遍野，「部份有頭顱，有些則被斬首」。前日，由帕爾馬逃出的十幾艘船陸續抵達南面的彭巴港，一名在車隊死裏逃生的外國人說：「那些地方供應商和公司是整項行動的英雄，他們極短時間內協調並把疏散者送到沙灘，再把他們送上船……到底大企業和國家的支援在哪？」

帕爾馬距離法國石油集團道達爾投資200億美元（1,560億港元）興建的液態天然氣廠工地僅10公里。

路透社/ 美聯社