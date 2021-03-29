根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.27億，全球死亡人數突破278萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,025萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.9萬。巴西確診人數超過1,253萬，死亡人數超過31.2萬。印度確診人數超過1,197萬，死亡人數突破16.1萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國、俄羅斯、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

CDC警告「厄運或即將到來」

美國總統拜登為加快疫苗接種速度，周一宣佈到4月19日90%成年人將可接種疫苗，與此同時增加疫苗接種中心，讓能在住家8公里範圍內獲得注射。

拜登因應疾控中心總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）的警告，呼籲各州恢復公共場所口罩令，一些州分應暫停重啟。他並呼籲所有人盡一己之力，勤洗手、保持社交距離並戴口罩、接種疫苗。

沃倫斯基周一強忍眼淚，列舉一系列「厄運或即將到來」的警號，稱擔心美國將出現第四波疫情。目前美國七天日均新增病例接近6萬，較前一周高出10%。單日新增住院人數也在上升，從一周前的4,600升高至4,800左右。新增死亡也在增加。沃倫斯基稱，美國疫情發展軌迹與幾周前的歐盟類似，後來歐盟的病例開始大幅增多。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周一宣佈放寬接種年齡限制，凡30歲以上居住在紐約的居民周二起即可預約接種疫苗，16歲以上居民則可自4月6日起預約。

輝瑞Moderna疫苗效力90%無症狀也能防

美國疾控中心（CDC）周一發表首份武漢肺炎疫苗現實生活效力試驗結果，發現不論有無症狀，接種第一劑BioNTech／輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗後感染防護力就達80%，完成兩劑注射後提升至90%。

兩種疫苗均屬新型mRNA疫苗（信使核糖核酸疫苗）。CDC去年12月14日至今年3月13日進行的試驗亦發現，僅小部分（10.7%）確診病例為無症狀感染，顯示輝瑞和Moderna疫苗都能有效降低感染風險，而且不是僅對有症狀感染具防護力。

菲單日新增確診首破1萬

菲律賓單日新增確診個案首度突破1萬宗，首都馬尼拉及周邊省分實施最高級防疫措施，是去年5月以來首次。

專家認為菲律賓有必要加快疫苗接種。為確保疫苗供應充足，菲律賓政府採購了2,500萬劑中國科興疫苗，而中國捐贈菲律賓的兩批科興疫苗上月28日和本月24日運抵馬尼拉，周一運抵馬尼拉的100萬劑為首批採購疫苗。另外菲律賓將經世界衞生組織COVAX疫苗分發計劃獲近98萬劑阿斯利康疫苗。

路透社／美聯社

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