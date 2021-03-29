自美國拜登政府上台後，大批難民湧至美國南部邊境，美2月拘留的無人看管兒童難民創兩年新高。任內致力阻止難民入境的前總統特朗普表示，未來數周或赴邊境視察，又批評拜登推翻其移民政策是「非常壞的決定」。

拜登上周形容，自他接任後難民湧往邊境的情況「沒有改變」，又指「一向在每年的1月至3月，赴邊境的人數都顯著增加」。不過，無黨派組織「移民政策研究所」（Migration Policy Institute）的數據則顯示，2月無人看管的兒童難民多達9,297人，高於2019年及2020年同期。

轟讓兒童置身骯髒環境

特朗普接受「霍士新聞」訪問時表示，可能會在未來數周前往邊境視察，形容「很多人想我這樣做」。他又指：「當我們談論此事時，數以千計的人正來到邊境。即將會有數百萬人湧至我們的國家。這將會摧毀我們的國家。」

他痛斥拜登終止《移民保護議定》（MPP）是「很差的決定」。MPP是特朗普任內與墨西哥達成的協議，讓難民在等待庇護審核時，先留在墨西哥。拜登上任後即時簽署行政命令終止此協議，現時則指正與墨政府商討，讓難民家庭回國。

特朗普又批評拜登政府讓兒童置身骯髒的環境，甚至拒絕讓傳媒到訪收容所報道情況。早前有德州議員公開收容所內部照片，顯示難民猶如被關在籠內，衞生情況亦惹關注。

有邊境巡邏隊官員透露，當局希望盡快把兒童從倉庫及「類似監獄的拘留所」釋放出來。但由於難民數目急增，每日有近9,000人於拘留所，令政府難及時安置兒童於美國衞生及公共服務部旗下的兒童收容所。

招募邊境義工助兒童難民

為應對危機，美國聯邦人事管理局代理局長麥格蒂根（Kathleen McGettigan）已向各政府部門主管發送備忘錄，要求他們協助尋找員工擔任志願者，助難民安置辦事處到邊境照顧無人看管的兒童難民，長達120日。

發言人指：「我們正在積極篩選、處理和部署這批志願者，同時繼續我們的招募工作，並尋求以其他途徑增加邊境的工作人員。」志願者需協助為兒童分配臨時住所、確保他們及時獲釋、獲釋後交託給能確保他們身心健康的成人所照顧等。

美國「霍士新聞」/全國公共廣播電台