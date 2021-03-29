阻塞航道的長榮海運貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）周一脫淺後，蘇彝士運河已恢復通行。

航運公司接獲通知，船隊自埃及時間周一晚間7時（香港時間周二凌晨1時）開始雙向通過運河。

船務公司Leth Agencies表示，有43艘船舶自大苦湖（Great Bitter Lake）出發，恢復航行。大苦湖將運河劃分為南、北兩段。

蘇彝士運河管理局（SCA）局長拉比表示，長賜輪「成功漂浮」後，運河交通即恢復正常，預期截至當地周二早上8時（香港時間周二下午2時）會有113艘船通過運河。不過，連日來堵塞在運河南、北兩側的422船舶，估計要需要3日半才能完全疏導。

「長賜號」上周二在強烈沙塵暴中擱淺，船身打斜堵住運河，雙向交通癱瘓，全球供應鏈受阻，受影響的每日貨物運輸規模達90億美元（約702億港元）。

拉比表示，「長賜號」並未受損。該輪脫困後被護送到大苦湖停靠，準備接受調查。

法新社

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