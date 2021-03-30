曾惹諜戰疑慮的中國駐澳洲阿德萊德的新總領事館開幕，有數百人到場，卻是趁開幕禮示威，表達對中國政府不滿。除了居澳維吾爾人、西藏人和法輪功信眾到場抗議中方侵犯人權，還有澳洲本地的農業、工業界代表，反對中國對澳洲實施貿易制裁，影響當地人生計，也有政界人士表達中國威脅澳洲國家安全的憂慮。

示威者人數眾多，當地警方封鎖阿德萊德東部喬斯琳（Joslin）的部份路段。藏族抗議人士納旺（Nawang Thubten Tenzin）把中國今次在澳洲阿德萊德開設新總領事館，跟當年入主西藏相提並論，他形容「這是再一次的侵佔」，又稱「我們很擔心，（這裡）根本不需要這座巨型建築。」

總領館位處澳洲海軍及潛艇建造基地附近

澳洲農民及工業代表亦有到場抗議中國的貿易制裁；另因阿德萊德所在的南澳省是澳洲國防工業的重地，該總領館更位處澳洲海軍及潛艇建造基地附近，當地政客亦到場抗議，擔心總領館威脅國家安全。

澳洲參議員帕特里克（Rex Patrick）曾提出議案把中國的新疆政策定性為「種族滅絕」。他今天表示，如該總領館能減少11名人員，便可保護澳洲的海軍造船項目及其他國防工業設施，避免受中國間諜滲入，強調「澳洲的國家安全永遠是優先考慮」。南澳省長馬紹雲（Steven Marshall）出席開幕禮，但沒有接觸示威群眾。

法例訂明使領館毋須批准 澳洲無從跟進

鄰近社區亦有聲音關注該總領館的規模、大型圍牆及設有多個閉路電視鏡頭等問題，但因為依據法例，屬使領館類的建築物設計不需經州或地方政府部門批准，澳洲當局暫時無從跟進。

中國暫未回應今次開幕禮示威，而中國駐阿德萊德總領館網站在本月18日上載聲明，指澳洲「個別媒體惡意炒作我館館舍建設，對我館進行無端攻擊，挑撥中國駐外機構與當地民眾的關係。對此，我館表示堅決反對」。

澳洲廣播公司

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