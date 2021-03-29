【成魔之路】

緬甸軍方在上周六「軍恥日」大開殺戒，國際社會譴責之餘亦不禁問，緬軍為何如此殘暴，連稚子也不放過？美國《紐約時報》深入訪問四名緬軍，指持續洗腦加上如「國中國」的社會隔離，令大多數緬軍深信他們高於平民，國家沒有他們捍衞就會倒下，又視示威者為罪犯，使他們淪為不質疑上司命令的殺人機器。

緬軍以捍衞緬族和佛教為己任，來自欽族的吞密昂，也許先天有一重隔膜。他10歲喪母父親酗酒，進了少數族裔寄宿學校，後來考入首屈一指的緬甸國防學院，更成為第77輕步兵師上尉，自覺軍隊救了他，「軍隊成了我的家庭」。但到2月政變時，他已覺得緬甸沒希望，本月初在仰光街頭拾到實彈彈殼，更想作嘔，數日後離軍營叛逃，至今一直匿藏。

軍政財獨立如「國中國」

「他們視示威者為罪犯，因為不服從或抗議軍隊，他們就是罪犯。」吞密昂說：「多數士兵一世人都未享受過民主，他們仍活在黑暗中。」

緬軍過去五年雖與民選政府分享部份權力，但仍維持一整套獨立的生態系統，有自己的企業、銀行、醫院、學校、保險公司、流動網絡和農場。更重要的，是有自己的電視台、出版社和電影公司。吞密昂說他在國防學院第一年要看的電影，把1988年民運人士描述成一群斬士兵手的野獸。

這種宣傳近日變本加厲，受過心戰訓練的軍官，在facebook多個軍人群組不斷植入各式民主陰謀論：全國民主聯盟靠舞弊在去年大選大勝；金融大鱷索羅斯是幕後黑手；獲酋長油元支持的穆斯林陰謀分子圖推倒佛教等。

一名駐仰光部隊現役上尉說：「士兵殺人的心態，就是認為他們正保衞國家免受外國干預。」「多數士兵都被洗腦。」這位同在國防學院畢業的上尉說：「我加入軍隊是想保衞國家，不是打自己人，很痛心見到士兵殺自己人。」

禁離軍營 斷網防軍心動搖

不過軍人一向跟平民活在兩個世界，絕大多數軍人和家眷住在軍營。軍官子弟通常跟其他軍人子女或者有軍方聯繫的大亨後代通婚，他們的下一代又再從軍，令政變後成立的國家管理委員會，成員都來自互連的家族樹。原國會內佔四分一議席的軍方議員也從不跟其他政黨議員交往。該現役上尉說，陣亡軍人的遺孀，也會被安排再嫁單身士兵，「多數士兵都跟世界割離，軍隊對他們就是唯一的世界」。

軍人家庭在軍營一舉一動受監視，政變後多數更要有批准才可離營超過15分鐘。受訪軍人都指近期斷網除了針對民眾，也為防軍心動搖。另一已叛逃軍官說：「我會形容這是現代奴隸。我們要服從上司所有命令，不能質疑是否公義。」

但想走也不易。仰光一軍醫說：「我樂意當人民公僕，但在軍隊就要當軍頭僕人。我想辭職但不可以。如果辭職會被送監，逃走的話他們會折磨我家人。」

美國《紐約時報》