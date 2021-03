(北美通訊)美國紐約市連續兩日發生種族仇恨事件,受害人均是亞裔女性,其中一名受害人被拳打面部後,被呼喝「滾回你的國家」。警方已拘捕其中一人,並公佈另一人照片進行通緝,呼籲市民提供線索。

襲擊案發生於上周六晚上8時45分,遇襲的37歲亞裔女子在曼克頓東51街與列星頓大道(Lexington Avenue)的地鐵站內,遭一名非裔男子拳打面部,並遭對方以粗言穢語「Fxxk you, Chxxk」辱罵。施襲男子表示,「你應該滾回你的國家。這些事全都因為你。」

紐約市警察局(NYPD)表示,施襲男子其後逃離地鐵站,不知所蹤;遇襲女子沒有大礙,拒絕接受治療。警方已公佈犯人照片及閉路電視片段,呼籲市民提供線索。

警方周日亦拘捕一名48歲男子,涉嫌與另一宗種族歧視案有關。警方指,被捕男子艾利(Bobby Eli)上周五在曼克頓中城(Midtown)向一名65歲亞裔女子揮動硬物,並說:「有藍色頭髮的中國女人,滾開!(Chinese bxtch with blue hair, get out of my way!)」被告周日提堂,被控嚴重騷擾及恐嚇,准以一美元保釋。

武漢肺炎疫情在美國已肆虐超過一年,針對亞裔的仇恨襲擊案件亦同步飆升。上周六,十多個民間組織在紐約市舉行集會示威,譴責種族歧視及仇恨,把問題歸咎於無知及缺乏文化教育。

