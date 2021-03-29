（北美通訊）美國紐約市連續兩日發生種族仇恨事件，受害人均是亞裔女性，其中一名受害人被拳打面部後，被呼喝「滾回你的國家」。警方已拘捕其中一人，並公佈另一人照片進行通緝，呼籲市民提供線索。

襲擊案發生於上周六晚上8時45分，遇襲的37歲亞裔女子在曼克頓東51街與列星頓大道（Lexington Avenue）的地鐵站內，遭一名非裔男子拳打面部，並遭對方以粗言穢語「Fxxk you, Chxxk」辱罵。施襲男子表示，「你應該滾回你的國家。這些事全都因為你。」

紐約市警察局（NYPD）表示，施襲男子其後逃離地鐵站，不知所蹤；遇襲女子沒有大礙，拒絕接受治療。警方已公佈犯人照片及閉路電視片段，呼籲市民提供線索。

警方周日亦拘捕一名48歲男子，涉嫌與另一宗種族歧視案有關。警方指，被捕男子艾利（Bobby Eli）上周五在曼克頓中城（Midtown）向一名65歲亞裔女子揮動硬物，並說：「有藍色頭髮的中國女人，滾開！（Chinese bxtch with blue hair, get out of my way!）」被告周日提堂，被控嚴重騷擾及恐嚇，准以一美元保釋。

武漢肺炎疫情在美國已肆虐超過一年，針對亞裔的仇恨襲擊案件亦同步飆升。上周六，十多個民間組織在紐約市舉行集會示威，譴責種族歧視及仇恨，把問題歸咎於無知及缺乏文化教育。

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