巴基斯坦總統阿維爾（Arif Alvi）周一在Twitter發文說，他在接種第一劑武漢肺炎疫苗後，驗出了病毒陽性反應。

阿維爾推文說：「我已接種過（第一劑）疫苗，但要到一周後再次接種（第二劑），才會產生抗體，所以請各位保持謹慎。」

阿維爾與夫人本月中接種中國國藥疫苗。

同時，國防部長哈塔克（Pervez Khattak）也中招。

巴基斯坦近期爆發第三波疫情，20多市被列為疫情「熱點」須「封城」，並開始為50歲以上公眾注射疫苗。

總理伊姆蘭汗（Imran Khan）早前注射第一劑國藥疫苗兩天後也驗出病毒陽性反應。不過巴國官員指出，他可能是在接種疫苗之前即已感染病毒。伊姆蘭汗正逐漸康復，醫生建議他可復工。

巴基斯坦本年初獲中國贈送一批國藥疫苗，上月開始為前線醫護人員注射，但不少人對疫苗效力存疑，因此對接種計劃反應冷淡。

德新社／新華社

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