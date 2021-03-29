日本人在武漢肺炎疫情中情緒困擾加劇，本已嚴重的孤獨問題進一步惡化。22歲的大空幸星去年3月成立24小時網上支援平台「閣下的居場所」（A Place for You），讓輔導員開解遇上情緒困擾的人士，至今幫助逾3萬人。大空幸星本身也在抑鬱情緒中成長，他對如今能幫助同路人感到安慰，更為義工踴躍加入成為輔導員感到鼓舞，「他們真的給我希望」。

父母離異 感孤獨絕望曾欲尋死

大空幸星生於1998年，他透露自己年幼時父母便離異，小學時跟父親居住，中學時卻搬到與母親和繼父同住。這種經歷使大空自小在抑鬱和寂寞中成長，也不喜歡上學，加上家貧，他形容當時感到人生絕望，更一度有尋死念頭。幸好大空幸星就讀高中時，獲高中老師悉心輔導，不但多次上門家訪，甚至提出資助大空讀書。大空最後在恩師幫助下逐步克服情緒問題，更順利入讀名校慶應義塾大學，他形容「要不是有老師，我不會還在這裏」。

大空去年3月創立「閣下的居場所」，至今從世界各地招募900名義工，全日無間斷在網上接受求助，義工最快5秒內便會回覆求助者，目標是在40分鐘內完成輔導。大空幸星透露，接受的求助最多與自殺有關，佔總數32%，大部分求助集中在晚上10時至凌晨4時之間。

傳統熱線難啟齒 網上匿名助抒感受

大空幸星指，日本甚少網上求助平台，又指大部分求助者是女性，「她們失去工作，沒有錢，卻要照顧小孩……所以她們便想自殺了」。「閣下的居場所」容許有情緒困擾的人匿名求助，大空表示，不少人對求助羞於啟齒，年輕一代亦更傾向以文字溝通，網上平台相對於傳統熱線，更有助人們道出內心深處的感受。

「各下的居場所」輔導員上原壽美（譯音）表示，在網上輔導尋死者並不容易，輔導員和求助者均只能以文字表達自我，但不少求助者無法梳理感受，只單方面責怪自己，故輔導員需保持耐性，聆聽和理解人們的需要。

大空幸星表示正運用從「閣下的居場所」得來的數據，作學術研究用途，希望未來可到英國深造，更想日後建立一個快樂的家庭，「我從沒有過家庭……有爸爸、有媽媽、孩子無憂無慮，這是很普遍的家庭，但正是我最渴望的東西」。

《日本時報》/《日刊SPA!》/美聯社/美國有線新聞網絡

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