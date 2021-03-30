剛過去的上周六是緬甸建軍節，也是當地軍事政變以來鎮壓最血腥的一天，據稱至少100人被殺。有組織統計2月初政變至今，已有510名平民喪生。然而在血腥打壓中，緬甸軍頭敏昂萊卻盛裝出席建軍節晚宴，與民間慘況形成強烈對比。

敏昂萊上周六出席建軍節晚宴，從相片可見他戴上煲呔，穿上一件貼滿勳章的光鮮白色外套，面帶微笑跟參與人士握手。緬甸建軍節起初是紀念第二次世界大戰抗日成功，當天也是緬甸曆法中的滿月日（Tabaung），屬於佛教重要節日，當地一般都會隆重其事。

死亡人數超過500

根據緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners），目前已經確認510名平民在軍事政變後的鎮壓中喪生，並強調實際數字只會更高。單是剛過去的周末，便有傳至少114人死亡。

連日血腥暴力事件使大批緬甸人逃離家園，有緬甸團體估計，至今最少2,500人由緬甸越過薩爾溫江進入泰國北部，泰國當局表示已為可能有大量人湧進泰國作準備。

垃圾棄十字路口阻交通

經過連番鎮壓後，仰光示威者如今在網上發起改用「垃圾攻勢」對抗軍方。他們把大量垃圾棄置街上，特別是在主要的十字路口，以作為公民不合作運動一部分，阻塞市內交通。軍方則透過「大聲公」要求居民妥善棄置垃圾。

法新社/美國有線新聞網絡

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