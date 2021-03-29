武漢肺炎席捲全球逾一年，不少國家長期維持居家封鎖措施，學校停止面授課堂。精神科專家警告，年輕人與成年人相比，更依靠同儕面對學業和前路的焦慮，課外活動、生日會等社交活動亦離不開校園，故疫情製造的孤獨對他們影響更大。不少學生以至專家均呼籲學校盡快復課，協助青年對抗疫情下的孤獨和情緒不安。

美國紐約中學生拉吉（Aya Raji）在疫情前過着規律的生活，每天上午6時30分起床，梳洗後便乘搭地鐵上學，晚上學滑板、偶爾跟朋友辦電影放映會。然而一場疫情打破這種平靜而快樂的生活，拉吉的學校自去年春季起便改為遙距上課，她坦言感到孤獨、度日如年，更飽受焦慮情緒煎熬。

拉吉現時每晚凌晨4時才能入睡，她形容感到被困家中，「所有人都離我很遠……當你和朋友一起時，你會分心不去想那些壞事情，但自隔離開始，我便變得很寂寞，一些以往已抹走的不開心事，如今已無法再忘記了」。她表示很多成人以為學生的日子很易過，「但疫情對我們打擊才是最大」，又指與別人相處很重要，「當我無法見朋友時，我覺得世界就像塌下來一樣」。

網課難交新朋友 「沒事再值得期待」

15歲中學生赫福德（Ayden Hufford）形容，疫情使一切都停下來，他現時每天只是漫無目的地坐在電腦前上網課和開會，但過往喜歡的奧數班和課外活動都無法如常進行。赫福德坦言已對一切失去興趣：「沒有事情值得期待……我乾脆關掉鏡頭睡覺等待一切完結，這很慘、很寂寞」。赫福德又認為在只有網課的情況下，根本難以跟同學好好相處，相信這個學年也無法結識新朋友。

在紐約任教的中學教師凱拉（Catherine Khella）在停課期間繼續要學生寫周記，她表示從中發現很多學生出現情緒病病徵，例如有學生對她表示與家人相處不睦，感到不開心。

美國去年一項涵蓋3,300名高中生的調查發現，約1/3學生在疫情期間感到不開心，儘管學生仍能以各類社交軟件跟朋友保持聯絡，但仍有近三成學生形容跟同學、老師和校園圈子失去連繫。聯合國兒童基金會在拉丁美洲的另一項調查則指，該區逾半青少年在疫情下曾經歷焦慮情緒，15%有抑鬱症狀。全美精神疾病聯盟指出，青少年在疫情下的焦慮和抑鬱情緒，一定程度上與社交隔離有關。

醫生：空虛寂寞變成絕望

類似情況在歐洲同樣出現，不少歐洲國家去年年中一度放寬防疫措施，但疫情下半年再次爆發，曾經的「假希望」使人們心情更差，其中意大利青少年自殺率自第二波疫情爆發後大增30%。

法國大學生拉紹（Philaé Lachaux）醉心音樂，本已立志畢業後投身音樂界，但武肺爆發使她失去本來的侍應兼職，她只得回到老家，加上月復月的居家措施，使她逐漸產生負面情緒，每晚也會失眠，更不時泛起自殺念頭，「當我晚上看着天花板，我便感到喉嚨腫了起來……疫情就像在生命畫下巨大的休止符。」蘇格蘭愛丁堡大學學生杜杰利（Dalia Al-Dujaili）表示，無法控制疫情的感覺讓她感到焦慮，「我在做甚麼？我畢業後會沒有工作嗎？」

醫院的兒科病房是另一個重災區，荷蘭萊頓大學醫院兒科教授韋爾梅朗（Robert Vermeiren）稱，醫院在剛過去的聖誕期間，一直無法安排病童回家與親人團聚，而對一般年輕人來說，隔離亦使他們無法與朋友相聚，「他們感到空虛、寂寞，這種寂寞會變成絕望。」

法大學生去信馬克龍：失社交「感覺像死了」

美國兒科學會發言人布魯納（Cora Breuner）表示，部分學童在停課初期，或會因無需討好朋友或不再受欺凌而感到放鬆，惟這「蜜月期」很快便會結束。她指出校園人際關係雖然是學童壓力來源，但對他們的身份認同十分重要，當青少年終日留家與家長共處，將導致他們無法自立。聖路易斯華盛頓大學醫學院兒科助理教授戈爾德（Jessi Gold）亦指，中學是青少年學習建立親密人際網絡的時候，若學生需躲在電腦屏幕後，勢將流失社交技巧。

法國19歲大學生蘇波（Heïdi Soupault）較早前向總統馬克龍發公開信，稱學生的生活核心是社交，但如今卻不復再，形容防疫措施使人與人之間變得孤立，使她「感覺就像死了一樣」，促請政府重開學校和大學。法國政府最後決定由2月起，讓大學生可每周回校一天。

美國《紐約時報》

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