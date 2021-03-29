緬甸2月軍事政變以來，公民不怕子彈上街抗命，同時開拓國際新戰線，以起底和抵制等「社會懲罰」方式，向國外「軍二代」及未有發聲的既得利益者施壓，在非常時期用非常手段冀扭轉局勢，讓國家恢復民主。

自從有抗爭者被殺，海外內緬甸人便展開「社會懲罰」，軍警沒一個無辜，家人亦是針對目標，經社交網、學校、合作夥伴施壓，甚至要求外國政府驅逐。旅居澳洲的緬甸人敦昂瑞（譯音）說：「緬甸軍方只明白一種語言，那就是壓力。社會懲罰很有效，能動搖軍政府，讓他們重新思考自己的所為。」

第一波是在集體舉報，推動facebook和YouTube等國際主流平台關掉軍政府戶口和專頁，封掉軍方喉舌。接着用「unlike」人海戰術要求名人表態，明星為錢途都換上抗爭紅頭像，舉三指譴責政變。與軍方有關的紅人就被抵制，一度在facebook擁有191萬追蹤者的美妝網紅納奇烏（譯音），被揭為軍頭之女後，與Rexona等多個國際品牌的合約一夜間隨人氣消失，逼得她寫公開信與父親道歉和表明立場，又捐款支持抗爭。

公開照片行蹤 列「叛國指數」

逍遙海外的將領子女亦受牽連。在名為「社會懲罰」的緬甸語網站內，羅列120名沒有表態的親友和既得利益者，由選美冠軍到教會賢達，有齊「叛國指數」、照片、與軍方關係背景和行蹤，讓海外抗爭者出手施壓。

住了約33,000緬甸人的澳洲便有不少軍人子女。居於昆士蘭省北部的33歲蘇蘇桑（音譯），這天便根據網上資料跑到1,500公里外的小城麥凱，身穿鮮粉紅色運動衣在地方醫院外靜坐，目標是28歲駐院醫生敏耶妙蓬金（音譯）；敏耶妙蓬金的母親是緬甸軍政府總檢察長，負責蒐證檢控國務資政昂山素姬。

雖說「禍及妻兒」有違道德，一想到眾多示威者在街頭被殺，在西方享自由的軍人孩子卻不作聲，蘇蘇桑覺得對待對方已算公道：「沒有人可以逃過無法無天的暴政。」兩天後，敏耶妙蓬金在網上表態支持緬甸民主運動：「我走出父母陰影走自己的路，勇敢與民眾站在一起，純粹以一名公民身份，尋求真正而公平的民主。」

日大學或開除將軍之女

在日本的緬甸人抗爭方式更激烈，一度在東京東洋大學校園廣貼將軍之女南琳拉烏（譯音）的大字報，指她是「兇手的女兒」，要求大學開除她。大學發言人表示正與警方商討，但為學生安全拒透露詳情。

亦有軍人之後長期支持昂山素姬，但仍遭網民圍攻，同樣在澳洲做醫生的軍政府商務部長之子圖恩（音譯）是其中之一。不過，他未有怪責網民，「這是民眾少數武器之一，他們（軍方）可是拿着槍在街上殺人」。

有起底組成員坦言：「我知道有軍警子女積極對抗軍事政變，只差在是行動還是講白話。然而無人可以逃過事實……歷史會記下最終他們站在哪一邊。」

路透社/泰國PBS電視台