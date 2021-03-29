美國前總統特朗普上周六出席老友在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的婚宴，賀辭內容卻是批評總統拜登施政多過祝福新人，儼然在競選拉票。

西棕櫚灘車行老闆阿里戈（John Arrigo）做新郎，請來特朗普做嘉賓。八卦新聞網站TMZ播出的片段顯示，特朗普一開口就問來賓「掛念我嗎」，博得現場歡呼掌聲。他之後「總統上身」，用發表賀辭的時間攻擊總統拜登的伊朗、中國、移民政策。

拜登政府向伊朗伸出橄欖枝，上月致函聯合國安理會，撤回特朗普去年對伊朗重新實施的制裁措施。特朗普說：「我們如何跟伊朗交手？我們準備達成協議，他們準備有所行動，他們本來就想有行動，這傢伙（拜登）卻去撤銷制裁，說我們現在想談判。我們現在不與美國談協議了。他們不想談那事。」

特朗普連帶提到中國。中美本月中旬舉行高層會談，火藥味濃，中方的開場白更被認為是在訓斥美國。特朗普說：「現在中國照辦煮碗。他們從未如此對我們。幾日前的事嚇人一驚。」

拜登上台後放寬針對非法移民的政策，觸發新一波偷渡潮，難民收容所迫爆，圖片顯示難民猶如被關在籠內。特朗普這樣說：「孩子怎麼樣？他們住在極其骯髒邋遢的環境，住在從未見過的環境。」

特朗普發表一番政見後方入正題，讚一對新人是天作之合。

法新社／Republicworld.com

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